單日暴增8例境外移入！從菲律賓、印尼、波蘭入境

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增8例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案分別來自菲律賓、印尼、波蘭。

指揮中心表示，案591、592、595、596、597為2名男性船員及3名女性移工，其中案595為印尼籍，其餘4人為菲律賓籍，年齡介於20多歲至30多歲，分別於今(2020)年10月28日及29日入境後前往集中檢疫所，檢疫期間均無疑似症狀，並於11月11日及12日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於5人皆無症狀，且未與他人接觸，故不匡列接觸者。

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指揮中心指出，案593為50多歲本國籍女性，今年7月中旬至菲律賓探親，10月29日返臺，入境時無症狀。個案於集中檢疫所檢疫期間，11月3日上午雖曾回報有輕微鼻塞及流鼻水症狀，但同日下午即回報已改善無症狀，經評估後未安排就醫。個案11月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無需匡列接觸者。

指揮中心表示，案594為20多歲本國籍男性，今年8月中旬前往波蘭就學，11月5日起陸續出現嗅覺異常及喉嚨痛情形，僅自行服藥未在當地就醫。個案11月10日返臺，入境時主動告知有症狀，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共36人，其中同班機前後二排座位旅客23人及同行返國同學1人，列居家隔離；防疫計程車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理；同班機機組員11人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

▲案594班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，案598為30多歲本國籍男性，今年9月上旬至印尼工作，11月11日返臺，入境時主動告知有喉嚨痛症狀，於機場採檢，並於今日確診。目前暫匡列個案接觸者共3人，其中2人為同行返國同事，列居家隔離；1人為防疫計程車司機，因有適當防護，列自主健康管理；同班機接觸者調查中，將進一步匡列並採取相關防疫措施。

根據指揮中心統計，過去6天每天都有境外移入新增，累計已有24例；國內目前累計597例確診，分別505例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。