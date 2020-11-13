陸前財長自曝「已注射兩劑疫苗」　指全球經濟2022年恢復

▲大陸前財政部長樓繼偉。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸前財政部長樓繼偉13日在北京出席一場論壇，他在致詞時透露，中國新冠疫苗三期臨床試驗進展非常好，「我已經打了，打兩次，99%得到抗體。」預計全球經濟將在2022年之後恢復正常。

樓繼偉曾任大陸財政部部長，現任大陸全國政協常委、外事委員會主任，13日在北京出席「第11屆財新峰會：重建全球信任」，除對大陸經濟復甦表達看法外，也意外揭露新冠疫苗試驗、施打進展。

▲大陸新冠疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據了解，大陸目前進入第三期臨床試驗的新冠疫苗共有四款，都是分兩劑次接種，達到99%以上的抵抗力，間隔時間為14到28天。按照官方規劃，目前疫苗已提供給駐外點公職人員、特殊人群施打，並最快於本月或年底前，啟動一般民眾疫苗施打規劃。

另針對疫情影響下的經濟復甦，樓繼偉認為，全球經貿面臨四大不確定因素，一是全球疫情可能持續到明年後，二是逆全球化和貿易摩擦，三是民粹主義蔓延，四是債務周期和今熔週期錯位。他認為，下一步各國的財政政策、貨幣政策都會繼續擴張，但空間在縮小，要把握尺度，更多用於保民生、保中小企業，防止企業和居民槓桿率提高太多、壓低金融業務槓桿等。

樓繼偉進一步表示，一旦經濟復甦，過多的流動性需要收回時，存在可能刺破債務泡沫的風險，所以要掌握好政策退出節奏，不能讓經濟復甦時反而發生了債務危機。所以他認為，以全球而言，寬鬆政策退出為時尚早，大陸則已到了要研究有序退出的時候，預計明年，財政政策擴張的力度會小一點。

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