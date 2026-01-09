工人被活埋！　菲律賓垃圾山崩塌1死38人失蹤

▲宿霧一處垃圾掩埋場坍塌，造成一人死亡、數十人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓宿霧市一處垃圾掩埋場8日因連日降雨發生坍塌意外，至今造成1人死亡、38人失蹤，當局展開搜救行動。當地居民稱，事發當下曾有工人們向機器操作員大喊即將發生崩塌，但由於現場機器聲音太大，沒有被聽見。

▲事發當下曾有工人們向機器操作員大喊即將發生崩塌，但由於現場機器聲音太大，沒有被聽見。（圖／達志影像／美聯社）

現場人員遭活埋

拉普勒新聞網、美聯社等報導，宿霧市比納利烏垃圾掩埋場（Binaliw Landfill）是該市主要的垃圾傾倒點之一，但在8日下午4時左右發生坍塌事故，活埋當時在場的工作人員們。

曾有人警告 但現場噪音過大聽不到

當地居民Junel Arcilla透露，當時現場工作人員曾大聲警告機械操作員即將發生崩塌，但因現場機器噪音過大，警告聲未能成功傳達。

另一名居民Belen Antigua的兒子幸運逃出，但仍有多名親屬下落不明，直言「那裡真的不安全」。

▲當地居民直言，「那裡真的不安全」。（圖／達志影像／美聯社）

1死數十人失蹤 家屬焦急等待

警方表示，一名獲救女子在送醫途中不幸身亡，其餘倖存者均受傷，至今有27人失蹤，搜救工作持續進行。不過根據宿霧市長Nestor Archival的說法，整起事件有至少12人獲救，但另有38人失蹤。市長與警方給出的失蹤人數不同，原因尚不清楚。

事發後，數十名救援人員連夜展開搜救。到了9日上午，有民眾來到現場焦急等待救援行動的最新消息，盼能找到仍受困的親人。

這座掩埋場自2019年開始營運，在被當作掩埋場之前，曾是種植芒果樹的農地。目前由富商Enrique Razon旗下Prime Infra子公司管理。

▼事發後，數十名救援人員展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）