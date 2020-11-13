山東「1份進口冷凍牛肉」外包裝陽性　暫停近百間企業產品進口

▲大陸海關進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，進一步強化源頭管控。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

山東梁山疾控官方13日通報， 12日，梁山縣在對進口冷鏈食品檢測中，發現1份外地銷往該縣的進口冷凍牛肉製品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。此外，大陸海關總署宣佈，現已暫停了發生員工感染的20個國家、99家生產企業的產品進口。

通報顯示，梁山縣立即啟動冷鏈食品疫情防控應急預案，對涉及到的進口冷凍牛肉製品和運輸車輛全部封存，對相關企業及周邊環境全部進行消殺，對密切接觸者全部進行集中隔離和核酸檢測，結果均為陰性。

面對天津、上海、安徽等地近期持續爆出本土疫情，大陸國務院12日召開記者會，由國家衛健委宣佈冬季疫情防控工作。其中，為應對不少本土疫情可能與冷凍進口食品病毒殘留有關，致工人感染後產生擴散風險，大陸海關總署宣佈，現已暫停了發生員工感染的20個國家、99家生產企業的產品進口。

對於自北京6月復發疫情後，就廣受關注的新冠病毒透過進口冷鏈食品輸入問題，大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新表示，全國海關已累計抽查50個國家140家進口冷鏈食品生產企業，對查出問題的22家進口冷鏈食品生產企業採取了暫停或者撤銷其註冊資格等措施。

另一方面，對發生員工感染新冠肺炎的20個國家99家生產企業，大陸海關總署採取暫停其產品進口的措施；同時加大對進口海鮮等冷鏈食品的抽樣檢測，檢出陽性後實施緊急預防性措施。

►戴口罩也要記得保養