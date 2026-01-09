金正恩生日溫暖喊話普丁　強調「無條件支持」所有決定

▲金正恩在回覆信件時表示，永遠支持普丁的任何決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（8）日向俄羅斯總統普丁回信，強調將「無條件、永遠支持」普丁的所有政策與決定，並重申北韓與俄羅斯將持續深化全面戰略夥伴關係，展現雙方高度政治互信與緊密合作關係。

根據北韓官媒《朝中社》今（9）日報導，金正恩已於8日向普丁傳遞回覆書信，回應普丁先前所寄送的祝賀信函。金正恩在信中表示，對於普丁送上的「溫暖祝賀」感到由衷高興，並形容與普丁之間的友誼是「最珍貴、且最值得自豪的關係」。

金正恩在信件中進一步指出，未來將依循雙方「全面戰略夥伴關係」的精神，持續推進北韓與俄羅斯之間的密切合作，並符合兩國的戰略利益，以及兩國人民的志向與期盼，強調雙邊合作將在多個領域不斷延續。

信件中最受矚目的內容，則是金正恩明確表態，稱他將「無條件地尊重並支持」普丁的所有政策與決定，並強調這項選擇「不可動搖，且將是永遠的」。相關表述被外界視為北韓對俄羅斯領導層釋出極為強烈的政治支持訊號。

南韓《韓聯社》分析，此次信件屬於「回覆」性質，顯示普丁先前應該已向金正恩寄送祝賀信，但北韓媒體此次並未公開普丁信函的具體內容。由於金正恩寄出回信的日期為8日，該日也是金正恩的生日，因此推測普丁可能是為祝賀生日而向金正恩致函。

事實上，金正恩去年10月也曾在普丁生日之際，向其寄送祝賀信函。外界普遍認為，雙方透過互致賀電的方式，持續展現北韓與俄羅斯領導人之間的密切互動。

據悉，金正恩被外界認為出生於1984年1月8日，但北韓至今從未對外正式公布其出生日期。