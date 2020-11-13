▲「梁同學」巧安排，高雄五中三年六班同學會就是不一樣！

▲同學們盛裝演出上菜秀。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

因為「梁同學」，我們的同學會就是不一樣！桃園一名傑出女企業家，3年前費心尋找昔日高雄五中三年六班40多名同學後，每年定期相聚桃園；而這群年近古稀的同學，12日再度相聚桃園，除日遊桃園景點，晚間餐敘開心歌唱、跳舞、同學擔綱演出上菜秀、摸彩助興等各種精彩節目，大家瞬間「忘齡」，淚水濕潤了笑眼！

▲▼「梁同學」（左）巧安排，高雄五中三年六班同學會很溫馨！（圖／記者楊淑媛攝）

「梁同學」是桃園知名建設公司董事長，12日和一起打拚事業、相互扶持的先生簡總裁，熱忱歡迎高雄五中三年六班畢業53年後的同學會，再次桃園舉行。簡總裁說，小時的同學情誼最真、也最美，相當令人珍惜，更是一份好的緣份。簡總裁表示，3年前「梁同學」向他說，她有個心願要一個個找出50年未曾相聚的同學，舉辦同學會。

▲同學會輪值的康樂股長（右）穿上昔日高雄五中校服。▼高雄五中三年六班同學會很溫馨！（圖／記者楊淑媛攝）

受限於個資法，50年久未謀面的同學，有的遠嫁或因工作或因家庭，多半分散各地，感謝現任立委、時任桃園市政府民政局長湯蕙禎的協助，找到個中失聯多年的二、三位同學，自此這群特別緣份的同學們，串起一個同心圓，相約每年桃園召開同學會。儘管同學們已年近古稀，但「梁同學」深信，開心要一起分享，為迎接同學會的到來，她們以輪值方式，每年的同學會推出4人小組策劃活動。

▲▼湯蕙禎立委演講「銀光浪潮-中高齡的勞動力再運用」。（圖／記者楊淑媛攝）

「梁同學」說，這次的同學會，以「秋頌心語、妳我同行」為主題，同學們陸續開了三次視訊會議，費心想點子、練唱和練舞，如何把歡樂帶給大家、分享美好，已成同學會舉辦的重要意義。2020高雄五中三年六班同學會，並邀請湯蕙禎立委演講「銀光浪潮-中高齡的勞動力再運用」，以及「梁同學」摯友知名影星周丹薇到場帶動唱同樂。

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲