人妻開心參加同學會醉翻慘遭老同學撿屍性侵　判刑4年半定讞

▲人妻開心參加小學同學會，卻醉翻慘遭老同學性侵。此為示意圖，非當事人。（圖／PAKUTASO）

記者吳銘峯／台北報導

一名人妻前年8月特地從中南部北上，參加小學同學會，與30年老同學聚會。但人妻不慎喝太多酒醉，竟竟遭黃姓男同學帶到摩鐵性侵2次，還拿她的錢付房費及車資。一審認定黃男犯下2罪，判刑5年，二審改認定性侵2次但僅成立1個性侵「接續犯」，改判刑4年6月。案經最高法院審理後，駁回上訴定讞。

判決指出，被害人妻嫁到中南部後，與同學聯絡較少。她2016年8月得知30年未見的小學同學要開同學會，專程北上參加。一夥人先在新北市新莊區餐廳聚會，再到KTV續攤唱歌，結束時人妻已酒醉，走路搖搖晃晃，招手攔計程車後，原本要前往妹妹在新北的住處；但此時黃姓、楊姓2名男同學因為順路也上車，途中女子還一度頭暈嘔吐。楊男途中先下車，不料黃男（47歲）竟要司機開往五股一家摩鐵。

黃男性侵人妻2次後，扶著意識不清的人妻搭計程車讓返回人妻妹妹家，人妻直到返家後才慢慢回想起過程。她隨即在同學LINE群組留言：「或許有些時間是空白了，但我不是傻瓜，耳朵跟身體的記憶是很清楚」、「事實就是我被無理的對待『性侵』了」、「黃OO你無需道歉作秀，我不會原諒你」、「趁人之危的小人」、「還從我皮包抽鈔票付計程車清潔費、摩鐵夜渡資！」黃男則連說3次：「我沒有性侵妳」但又回「在此慎重的跟妳說聲道歉」。

人妻更不滿，直接在群組中回嗆：「師長沒教會你的，我要教你學會尊重這兩字」接著提告。法院審理時，黃男否認性侵，辯稱當時到摩鐵只是清洗嘔吐物，並未發生關係。由於人妻通過測謊，法院也根據人妻供述時的態度，認為事發經過多時，但她陳述時仍會恐懼、啜泣，應該為親身經歷，因此認定黃男有罪。

其中一審法院認定黃男性侵2次，成立2罪，判刑5年。上訴二審後，二審改認定2次性侵為1個性侵「接續犯」，考量黃男僅為滿足一己之私慾，不知尊重人妻身體自主權與性自主意願，竟對人妻強制性交得逞，使人妻身心嚴重受創，造成心中難以抹滅之陰影；再加上他犯後否認犯行未曾對被害人表示任何歉意，或與被害人達成民事上和解，取得原諒，因此判刑4年6月。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。