台南一中69級畢業生　辦創校以來規模最大的同學會

▲台南一中69級畢業生，舉辦創校以來規模最大的同學會。（圖／台南一中提供）





記者林悅／台南報導

台南一中40年前，一屆畢生就培養出上100位遍及全台各國私立大學教授、逾150位醫生、以及台灣最年輕的大法官、司法官、建築師、會計師、律師和半導體CEO 等高端人才，這群69級畢業生1至20班的班長們，花了半年多的時間才找到220人，16日均返校參與同學會。

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台南一中校長廖財固，也帶領30多位教過這群學生的老師出席，當年的校長李昇已經仙逝，由其兒子李崗代表出席並致詞，這是台南一中創校以來最感人、規模最大的同學會。

台南一中69級同學會總召陳俊秀表示，本屆同學在1977年考進省立台南一中時，台灣正在推動10大建設，正需要人才，而那時的高中精英學生，就是北「建中」、南「南一中」，本屆同學有1000人，來自雲林至屏東、花東，有三分之二以上同學，都是來自貧困家，很多學生都是有一餐沒一餐地苦讀；同學們都是互相幫助、扶持才修完3年學業，讀大學、研究所、博士班或出國留學，都是半工半讀，大家都吃了很多苦，才能換來各位同學今天的功成名就。

台南一中校長廖財固表示，該校創校至今，每年都有各年級的畢業校友回到一中開同學會，但頂多都只有一個班級，甚至連一班的同學都找不齊；69級畢業校友，能在短短半年內，建立同屆同學群組，並找到那麼多的同屆同學返校，非常不容易，而且69級畢業校友，醫生就超過150人、教授也逾100人，加上無數的半導體CEO、建築師、台灣有史以來最年輕的大法官、會計師等，單是本屆同學就匯集了一個國家社會的各級人才，台南一中也於有榮焉。

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