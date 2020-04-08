2人婚姻都不順…小學同學會重逢衝摩鐵「激烈交纏」　人妻悔：我一直抗拒

▲陳男與張女在小學同學會重逢，婚姻不順的2人愛得過火，在1個多月內上摩鐵、出遊過夜，被陳男妻子抓包。（示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者羅志華／台北報導

陳姓人夫與張姓人妻是小學同學，多年後在同學會上重逢，相談下得知彼此在婚姻都不太如意，同病相憐的2人愛得過火，陳男將張女稱作「我的沈家宜」，1個多月內上摩鐵、出遊過夜，想藉刺激忘掉現實中的無奈，然而陳男妻子卻比他們更無奈，發現2人偷情後，崩潰求償100萬，北院日前判2人應賠陳男妻子30萬元。

陳男表示，他與張女婚姻不順，只是想藉著在通訊軟體上曖昧，以此來刺激各自的配偶，且張女個性活潑，出遊時難免會有些肢體接觸，但都屬於一般社交活動，且妻子已於2018年與他分居，2人的婚姻早已破裂；張女也稱2人只是「假性外遇」。

法官審酌陳男與張女的對話紀錄，認為2人自2018年5月底就相當親密，不但甜蜜相稱更互傳親密照片，且張女也與陳男妻子在通話時坦承，「我跟我先生就是一直吵架、冷戰、也在談離婚」、「那時候碰到陳男，牽扯了感情，他給我了，我一直想抗拒，還是不小心發生了」、「我真的很抱歉，我做錯事情」，認定2人確實有發展婚外情。

另外，若如2人所說只是想藉曖昧「刺激伴侶」，又何須在近2個月的時間裡，如此頻密的互動，法官不採信陳男、張女說詞，依侵害配偶權判2人應賠陳男妻子30萬元。

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