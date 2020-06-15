響應防疫新生活運動「梁同學」熱情相揪　高雄女兒桃園開心遊

▲「梁同學」（最後一位）熱情相揪，高雄女兒一起桃園開心遊。（圖／梁同學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

走出悶疫情，大家一起響應「防疫新生活運動」，就要開心遊！桃園一名梁姓傑出女企業家於日前週末假日，相揪50多年前，在高雄就讀國中的同學來桃園兩日遊。同學中因遠嫁或工作分居各地，從台北、台南、高雄、屏東等地齊聚桃園，由「梁同學」悉心安排後慈湖巡禮、農事體驗、蓮園賞荷等行程，直呼原來桃園好好玩！

▲▼後慈湖風景秀麗，值得一遊。（圖／梁同學提供）

梁姓傑出女企業家說，和國中的同學相聚，總有聊不完的那一年「校園生活點滴」、是件令人開心的事。因此，4年前，於年逾花甲之年後，同學們首次進行尋找50年前的「高雄五中3年6班」同學行動，經相互聯絡後、陸續找到30多名同學，並決議每年3月6日是同學會的日子，自此也透過網路連繫同學情誼。

▲「高雄五中3年6班」4年前第一次相約桃園。▼每年3月6日是同學會的日子。（圖／梁同學提供）

受到疫情影響，3月初的同學聚未能依期舉行，然隨著疫情趨緩也響應「防疫新生活運動」，梁同學邀集同學於6月13、14日兩天到桃園遊玩，桃園有那些知名景點嗎？桃園會好玩嗎？梁同學說，經由市府觀旅局、農業局、蘆竹區公所農務課的網站搜尋，後慈湖巡禮、漫遊大溪老街、蘆竹區大古山休閒農區農事體驗米苔目DIY、和達人學習打包帶編織，以及觀音蓮園乘坐大王蓮等休閒景點，成為事先安排的去處。

▲觀音蓮園乘坐大王蓮。（圖／梁同學提供）

其中，後慈湖原為蔣公與夫人散步、划船的小湖，園區步道由慈湖側門進入後，越過小丘陵，約兩公里路程，沿途景觀迷人，還有戒嚴管制時期所留下來的指揮所、碉堡、管制鐵門、辦公室等，非常值得一遊。其中，在巡禮後慈湖時，同學們於園區涼亭跟著街頭藝人演奏樂曲，隨興唱跳，瞬間重回國中時期的無憂時光。梁同學說，工作雖忙，但老同學的情緣，非常難得，讓她珍惜每一次的相聚。

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