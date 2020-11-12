研究生曝「輔導要排2個月」預約大爆量　台大將聘6師關懷學生

▲台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近日發生連2起學生輕生案，台大校方發聲明表達悲痛。但不少台大學生認為，校方輔導資源不足，預約晤談常常要等到2個月以上，根本無法及時的協助師生。有台大高層坦言，常常一天就接到近20通的求助電話，未來將增加6位兼任輔導老師，協助有需要的師生。

台大日前才發生女學生墜樓身亡，不料昨日晚間9時許，又有一名男學生在宿舍房間內輕生，消防隊獲報到場破門進入，但為時已晚，男學生已死亡多時，轄區警方立即封鎖現場進行調查。

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一名不具名的台大研究生表示，周一就有收到學校心輔中心的關心信件，但是信件中僅提供心輔諮詢管道連結，乍看之下很像「罐頭信件」，沒有實質的解決這樣的問題，自己也聽過同學表示，往往要預約晤談時，常常就要等到2個月以上，「根本等到爆」根本無法及時的協助師生，認為校方要進一步改進。

台大研究所協會副會長謝佩玲表示，自己雖然沒有使用過輔諮中心，但聽同學說輔諮中心非常難預約，常常要預約初談就要一、兩周，要再進一步詢問又要花一兩周的期間，但對於需要諮商的學生來說，來來回回的時間可能因此讓心裡有壓力的同學情緒加劇，因此建議學校多聘請一些輔導老師協助學生。

台大在今日中午已召開「全校緊急應變會議」，會議上學務長沈瓊桃表示，未來兩週是高危險期，可能發生維特效應，尤其需要同學們互相關懷、支持。校長管中閔也特別呼籲，學生相互留意，發現異常立刻回報，「不要害怕說錯，」不要害怕誤報。

台大校方也在今日上午發聲明指出，學校將針對原有的高關懷個案同學展開接觸關心行動，並全面完成檢視校內所有高樓及具潛在危險空間之防護措施，確認硬體設施的安全性，也強調若有需要將由學生心輔中心進行個案或團體哀傷輔導。



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