台大法律系學生宿舍輕生　相驗結果出爐...遺書「最後心願」曝

▲就讀台大法律系陸生男學生於租屋處上吊自殺，最後只留下一個心願。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

國立台灣大學26歲吳姓男學生11日晚間於校外宿舍上吊自殺，遺書未寫下尋死原因，僅表示與他人無關，希望房間內東西都是他個人物品、隱私能受尊重。經檢警會同法醫相驗，初步排除外力介入，遺體目前暫冰存，校方也會請他在浙江的父母來台處裡後續，為避免家屬對死因有疑慮，也將血液抽血採樣。

據了解，家人遲遲聯繫不上吳生，11日打手機、寄簡訊都未獲回應，因此報案請警方、學校協尋，不料現場房門反鎖，經消防晚間9點多破門進入，驚見吳男上吊輕生，已明顯死亡。現場留有遺書，遺書內容未寫下尋死原因，僅表示與他人無關，也提到房間內東西都是他個人物品，希望隱私能受到尊重。

經檢警會同法醫相驗且調閱吳姓男學生校外宿舍監視器，沒人進出，初步排除外力介入。校方也積極與吳姓男同學浙江父母聯繫，希望他們可以盡早到台灣處理後續，而遺體目前也暫時冰存；且為了避免家屬對死因有疑慮，也將血液抽血採樣。

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