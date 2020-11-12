快訊／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生　晨運民眾嚇壞急報案

▲林口樂活公園內休憩區，有民眾晨運時發現男子於椅子處上吊輕生。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口的樂活公園12日驚傳上吊輕生案，有民眾凌晨5時許晨運經過公園內的休憩區時，驚見一名男子於橫樑處上吊，嚇得通報警消，但男子已經氣絕多時無須送醫，鑑識人員也隨即到場拉起封鎖線採證，詳細的死亡原因仍待進一步釐清。

據了解，警方藉由證件辨認出死者為50歲的林姓男子，初步確認他是於公園休憩區上吊輕生，現場並沒有留下遺書，而家屬接獲通知後不敢置信，目前從嘉義北上準備製作筆錄，並辦後續程序。

林口樂活公園以陸、海、空主題設計，設有全台灣首座捷運主題遊戲場，以4米高的捷運溜滑梯最吸引孩童目光，此外還有彈跳床、漂流旋轉、高塔爬網、船擺盪、造型買賣櫃台，及全台第一座航空健身設施。樂活公園於107年11月開放民眾使用，公園內生態與遊樂並存，是可以提供全齡活動的公園，在Google評分上有4.4顆星的高人氣。

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▼現場圍起封鎖線，遺體運送車在旁等候。（圖／民眾提供）



▼林口樂活公園內有全台首座捷運主題遊樂場。（圖／翻攝自林口區公所網站）

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