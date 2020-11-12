台大期中考週3天2學生輕生　管中閔急開會檢視全校高樓、危險空間

▲台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝）



記者崔至雲／台北報導

國立台灣大學短短3天就有2名台大學生走上絕路，一度掀起社會各界討論。台大稍早指出，學校近日發生兩起學生殞落事件，校方深感悲慟，校長管中閔今（12日）將召開緊急系所主管會議，針對全校師生身心健康進行關心，倘有需要將由學生心輔中心進行個案或團體哀傷輔導。

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▲台灣大學校長管中閔一早緊急召開會議。（圖／記者崔至雲攝）

台大日前才發生女學生墜樓身亡，不料昨日晚間9時許，又有一名男學生在宿舍房間內輕生，消防隊獲報到場破門進入，但為時已晚，男學生已死亡多時，轄區警方立即封鎖現場進行調查。

台大說明，學校近日發生兩起學生殞落事件，校方深感悲慟，同時在星期一即刻展開更為積極的輔導以及防治作為。學校心輔中心在接獲通知後立刻確認個案管理紀錄，並緊急分工，掌握相關時間、空間、人員細節，並且標定事件可能影響的學生群組，協助處理學生情緒，並主動聯絡潛在需要哀傷輔導的受衝擊學生。

▲台大表示將全面監視高樓及具有潛在危險空間的防護措施。（圖／記者張一中攝）

台大表示，學校也針對原有的高關懷個案同學展開接觸關心行動，並全面完成檢視校內所有高樓及具潛在危險空間之防護措施，確認硬體設施的安全性。今日校長管中閔將召開緊急系所主管會議，除了邀請心輔中心主任向大家報告處理流程外，特別針對全校學生之輔導工作，指示全校所有導師即刻聯繫並關心同學身心狀況，倘有需要將由學生心輔中心進行個案或團體哀傷輔導。

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