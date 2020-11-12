台大男學生陳屍宿舍！攻讀法律長期失眠　死前留「關鍵8字」

▲台大生在宿舍上吊輕生，桌上留紙條「長期失眠心情不好」，請家人不要多做臆測。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、游宗樺、邱中岳／台北報導

台灣大學1名男大生，在11日晚上驚傳在宿舍內上吊輕生，警方獲悉後到場，發現男子已經明顯死亡，並在桌上留下一張紙，寫到最近長期失眠才走上絕路，據悉，該名男大生為大陸籍學生，父母均在大陸，第一時間則有親戚到場了解狀況。

據了解，26歲的吳姓男大生，為中國大陸籍學生，但卻在11日突然失聯，校方與警消獲悉後，在11日晚上9時許破門，才發現吳姓男大生已經陳屍在台大思源宿舍，隨即通知親戚到場處理。

警消以及校方事後在吳姓陸生的桌上發現一張紙，上面主要寫到，最近常常睡眠不足，所以才會想不開輕生，希望「大家不要多做臆測」，而親戚事後也到場收拾吳的個人物品以及筆電。

據悉，該名吳姓中國大陸籍學生，父母均在中國大陸，獨自一人前往台灣就讀法律相關系所，但卻在11日聯繫不上吳男，在中國大陸的父母情急之下，透過台灣親戚通知校方到場處理。

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