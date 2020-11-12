3天2學生尋短…台大教授嘆任教近30年首次碰到　分享2契機度難關

記者黃翊婷／綜合報導

國立台灣大學3日內發生兩名學生尋短身亡的事件，台大法律系教授李茂生12日凌晨在臉書PO文表示，在這間學校任教將近30年，第一次碰到這種事情，他也有過人生低潮，當時是靠「兩個契機」度過難關，分別是他人協助、回想過去的美好經驗，希望大家在碰到挫折時可以多想想、盡量求助，不要輕易踏出「那一步」。

▲墜樓女學生送醫急救數小時，仍因傷重宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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11月9日到13日是台大的期中考周，沒想到9日下午先是發生歷史系大三女學生墜樓身亡事件，11日晚間又在宿舍發現吳姓男學生上吊自殺，短短3日就傳出兩起憾事，讓全校師生相當驚訝，一度也掀起社會各界討論，就連台大電機系教授葉丙成也在臉書PO文表示「無法相信」。

台大法律系教授李茂生12日凌晨也在臉書PO文分享人生經驗，他提到，過去曾有幾次陷入低潮，而且是那種貌似很難翻身的低潮，當時能夠度過難關，是靠他人協助以及不斷回想過去的美好經驗走出來，前者只要一點點輕微的關懷就能帶來溫暖，後者則是讓他不捨自己和親友，如今校園裡發生這樣的憾事，也是他任教將近30年來第一次遇到，因此決定分享這段人生經驗，勸勸那些站在歧路上的人，能夠多想想、盡量求助，別輕易踏出那一步，否則一切都將無可挽回。

▲家人聯絡不上吳男，報警協尋，最終在宿舍發現人已經上吊身亡。

至於案情的部分，據了解，墜樓的女學生並未留下遺書，但家屬對死因沒有意見；另一名吳姓學生則在宿舍寢室留下遺書，內容提及他近來睡不好、心情不佳，還交代家人要如何處理隨身物品以及個人筆電。

事實上，台大在發生第一起事件時，就立即進行緊急應變處理，希望能將衝擊降到最低，同時協助同學、家屬度過難關，並將持續加強意外防範和校園安全，無論是大樓安全措施或加強學生身心輔導，都將啟動緊急應變機制及再次檢討相關網絡。如今再傳憾事，詳細的案情仍有檢警進一步調查釐清。

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