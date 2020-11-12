台大陸生宿舍輕生　海基會：正確認家屬來台意向

▲海基會外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳政錄／台北報導

國立台灣大學11日晚間傳出男宿自殺事件，經教育部證實為一吳姓陸生，對於該案後續處置，財團法人海峽交流基金會12日回應稱，第一時間即接獲校方通報，校方即與家屬取得聯繫，刻正確認家屬來台意向。

海基會表示，關於台大陸生亡故案，相關後續事宜，海基會將與校方保持聯繫，全力提供協助。

據了解，吳姓陸生，父母均在大陸，獨自一人前往台灣就讀法律相關系所，11日晚間驚傳在宿舍內上吊輕生，警方獲悉後到場，發現已經明顯死。





▲台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

警消以及校方事後在吳姓陸生的桌上發現一張紙，上面主要寫到，最近常常睡眠不足，所以才會想不開輕生，希望「大家不要多做臆測」，而親戚事後也到場收拾吳的個人物品以及筆電。

台大表示，學校已展開緊急處理，聯絡系所老師以及家屬。後續相關處理事宜正由檢調單位查明。教育部也說明，昨日接到通報後，就已連繫國際司，針對後續該生家長來台等檢疫事宜將進一步協助。

日前長榮大學擄人案，馬來西亞籍鍾姓被害人的父母急切想來台處理後事時，係由指揮中心宣布，准許檢警特例處理，將採取類似外交泡泡模式，家屬入境經PCR採檢，確認陰性後，安排不與民眾接觸路徑。由於目前疫情下入境管制，多數大陸人士仍無法入境，外界預計此案應會按類似模式辦理。

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