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台大期中考周3天2學生尋短　男宿舍反鎖留遺書！教授驚呼無法相信

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記者黃翊婷／綜合報導

國立台灣大學9日下午發生歷史系女學身墜樓事件，11日晚間26歲吳姓男學生被發現於宿舍內上吊自殺，短短3天就有2起學生尋短事件，詳細案情及事發原因仍有待警方進一步釐清。

▲▼ 台大女學生從綜合大樓墜落，送醫搶救後仍宣告不治 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲女學生墜樓重傷，送醫搶救仍因傷勢過重宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

墜樓的歷史系女學生就讀三年級，9日下午被發現從綜合大樓7樓墜下，送醫搶救數小時，仍因傷勢過重在下午4時許宣告不治。事後警方前往場調查並未發現遺書，家屬雖然對死因沒有意見，但詳細的事發原因及經過目前仍在調查當中。

由於9日到13日是台大的期中考周，校方第一時間進行緊急應變處理，希望能將衝擊降到最低，同時協助同學、家屬度過難關，並將持續加強意外防範和校園安全，無論是大樓安全措施或加強學生身心輔導，都將啟動緊急應變機制及再次檢討相關網絡。

▲▼台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲吳男留下遺書，請家人幫忙處理個人物品。

不過，11日晚間又傳出另一起憾事，26歲的吳姓男學生被發現在宿舍內上吊自殺，寢室中留有遺書，內容除了提及自己近來睡不好、心情不佳，還交代家人要如何處理隨身物品以及個人筆電。

據了解，家人因為遲遲聯繫不上孩子，11日打手機、寄簡訊都未獲得回應，急忙報案請警方、學校協尋，不料現場房門反鎖，經過消防人員協助，最終在晚間9時許破門進入，卻驚見吳男上吊輕生，已經明顯死亡，現場留有遺書。短短3天就有2名台大學生走上絕路，一度掀起社會各界討論，台大電機系教授葉丙成也在臉書PO文表示「無法相信」，不過，兩起案件的事發原因還有待警方進一步調查釐清。

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無法相信…

葉丙成發佈於 2020年11月11日 星期三

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