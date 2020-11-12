皇家傳承、牛將軍怒批行政院抹黑牛肉麵店家　不道歉就循法律途徑





▲台北市牛肉麵冠軍前往北市議會抗議政院。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，然而行政院發言人丁怡銘卻親自點名台北市牛肉麵節的冠軍用萊牛。受到波及的牛肉麵店家皇家傳承、牛將軍在12日下午強調，他們的肉品對萊克多巴胺都是零檢出，且都是合法牛肉，要求行政院道歉，否則未來會動員牛肉麵業者做宣示，也會依循法律途徑。

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

▲行政院發言人丁怡銘以「冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」為由，大酸才剛離開行政院的台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

面對被丁怡銘點名用萊牛，牛肉麵協會12日下午與牛肉麵節冠軍店家的皇家傳承、牛將軍負責人紛紛抵達台北市議會，向行政院提出抗議，要求行政院道歉。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，這些店家好不容易才成為台北市享譽國際的「國麵」，結果因為政黨政治萊豬的事情，把牛肉麵業者也拖下去。在沒有通知的情況下，把冠軍店家抹黑，說是用萊牛做牛肉麵，影響到小老百姓的聲譽，但這不該成為政治口水，所以要求行政院道歉。

▲由左至右分別為皇家傳承牛肉麵店家負責人陳氏兄弟、台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中、牛將軍小館負責人廖氏夫妻。（圖／記者林敬旻攝）

皇家傳承牛肉麵店家負責人陳家斌表示，他一早發現後就覺得很詫異，為什麼他的照片會出現在行政院院會記者會的看板上，他們是個很單純的生意店家，所有肉品、材料都是按照政府法律，且對萊克多巴胺都是零檢出，不懂為什麼政院會針對小商家做不實抹黑指控，感到相當遺憾；自行政院報導一出來之後，粉絲團湧入很多留言，那都是不實指控，盼行政院出面證明他們的產品。

牛將軍廖姓負責人表示，他正在營業時，突然莫名其妙一堆消費者打電話來詢問是不是美國牛，由於他自己在忙，所以沒空看新聞，只覺得一頭霧水，隨後上網搜尋才發現行政院發言人如此惡劣，將小老百姓濫殺無辜，「你們要搞政治鬥爭，不要把我們牽連無辜，可以嗎？」要求丁怡銘儘速澄清，「我們所使用的牛肉均合法，請行政院發言人道歉。」

▲台北市牛肉麵冠軍前往北市議會抗議政院不實指控。（圖／記者林敬旻攝）

針對新聞出來後是否會影響商譽？會不會考慮向行政院求償？陳家斌說，確實會造成影響，臉書粉絲團及google商家湧入大量網友留言，這些網友都是用疑問的角度留言，畢竟消費者並不希望吃到萊牛、萊豬，門市同仁也接到無辜謾罵，不過這些都是一時不理性所造成的，他們可以諒解與體諒，只是希望行政院還給商家公道和道歉，他們所買的牛肉都標示很清楚，都是未檢出萊克多巴胺，請消費者放心。

至於下一步動作？鄭正中說，協會嚴厲要求行政院致歉，還給牛肉麵店商家一個清白，不然會動員牛肉麵業者宣示，還大家清白，也會依循法律途徑做這事情。

針對行政院僅澄清但未道歉，鄭正中說，不能接受，一定要開記者會公開聲明道歉，美牛不代表就是萊牛，不能把所有牛肉麵業者牽扯進去。

其他人也看了這些新聞...

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛 政院：副市長頒獎代表沒問題

► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」 北市怒批「國家機器」

► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商 是很差勁的做法

更多相關新聞...

►陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假 國民黨公佈來源狠打臉

►坦言「絕不吃美豬」 蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃

►「政府互利互惠合作非常正當」 蘇貞昌避談主動開放萊豬

►振興一下我們的美麗