葉元之挺「板橋」冠軍牛肉麵：行政院亂栽贓低級無比！

記者蕭羽耘／台北報導

台北牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」12日遭政院做圖聲稱使用萊牛，店家為此火速親上火線打臉，在臉書提出檢驗證明並沒有使用。新北市議員葉元之12日聲援同在「板橋」的店家，行政院為了護航萊豬進口，提不出令人信服的管控方式，開始亂噴口水、傷害店家，低級無比。

柯文哲12日親自到行政院，呼籲中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，並提出4點建議，結果被行政院以「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」為由回應。對此，牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」火速在臉書提出檢驗證明，並沒有使用萊克多巴胺牛肉，隨後舉行記者會要求政院道歉。

行政院遭打臉，各界紛紛對店家送上關心並聲援，葉元之在臉書說：「這我們板橋的牛肉麵店，居然被行政院栽贓說用萊克多巴胺美牛，民進黨荒腔走板，為了護航萊豬進口，提不出令人信服的管控方式，開始亂噴口水，傷害店家低級無比。」

▼台北市議員葉元之。（資料照／記者羅婉庭攝）

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