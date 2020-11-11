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19歲網咖工讀生遭啃老男一刀刺死　家屬怒吼「廢人」：一命賠一命

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▲桃園市蘇姓男子長年無業沉迷於網咖，今年3月間在平鎮區某網咖向劉姓工讀生借錢遭拒，憤而持水果刀1到刺進心臟慘死，案發前被拍到在網咖附近守候。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子長年無業沉迷於網咖，今年3月間在平鎮區某網咖向劉姓工讀生借錢遭拒，憤而持水果刀1到刺進心臟慘死，案發前被拍到在網咖附近守候。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子沉迷於網咖，因缺錢花用竟動腦筋向夜班劉姓工讀生要錢，今年3月間在網咖前向劉借錢遭拒，蘇惱羞成怒持水果刀1刀刺向其心臟部位，劉因傷重當場慘死，桃檢依強盜殺人罪嫌提起公訴。桃園地院11日下午辯論終結，法官詢問蘇對家屬有何說法？蘇面無表情回答「非常抱歉」，引發家屬痛斥「王八蛋」、「廢人」，並要求地院判處死刑，一命賠一命！審判長則諭知12月18日宣判。

檢警調查，34歲的蘇姓男子在今年3月27日晚上11時許，在平鎮區南豐街某網咖附近守候埋伏，見19歲的夜班工讀生劉男獨自經過，持水果刀脅迫劉男交出財物，劉抗拒抗並與蘇發生拉扯，蘇男惱羞成怒竟持水果刀向劉心臟部位猛刺1刀，劉當場嚇了一跳轉身逃跑，但沒跑幾步疑因失血過多，倒在路邊身亡，當時引發路人驚呼，劉男父親發現後趕往現場，發現倒臥路上的竟是自己小兒子，當場悲痛淚灑現場，檢警相驗時發現致命刀傷深達17公分。

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓攻讀稱，警方案發後搜出作案用衣服與兇刀等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓攻讀稱，警方案發後搜出作案用衣服與兇刀等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢查出，蘇男長期沒工作，仰賴父母提供金援供他在網咖打電玩，父母多次勸阻蘇不要沉迷網咖，蘇總是推託，後來父母決定斷絕蘇之金援，蘇到場向網咖客人借錢遭拒，才把腦筋動到劉姓工讀生身上。未料劉男被害，姊姊目睹後趕緊打電話給父親，最後他慘死在父親懷裡。

桃園地院11日下午開庭，傳訊平鎮分局員警到場，釐清蘇男行兇後是否自行持刀赴派出所自首，勘驗蘇男所述相關證據。死者阿嬤、父母親與姊姊都到庭，目睹劉男慘遭殺害過程，頻頻哭泣拭淚，蘇男則面無表情。

法官詢問蘇男是否坦承犯行，蘇男點頭坦承是隨機見劉經過才朝他下手，但2人拉扯過程被劉打到腰椎要害部分，才生氣拿刀子猛刺1刀，作案後因左手都是血，連同水果刀上血跡都清洗掉，但不知劉男已身亡。

公設辯護人認為，蘇男在警方尚未掌握嫌犯身分前，帶著凶刀赴派出所自首，當時因慌張坦承強劫，員警後來發現蘇涉及殺人案，應符合自首要件，請求法官從輕量刑。

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓攻讀稱，警方案發後將蘇男移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘇姓男子今年3月持水果刀刺死劉姓攻讀稱，警方案發後將蘇男移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

劉的父親表述，案發至今，蘇男態度惡劣、毫無悔意且滿口謊言，他根本不是自首而是怕死，當庭痛罵蘇是「王八蛋」、廢人」，他兒子是獨子又孝順，為貼補家用才去打工，無辜遭蘇男殺死，請求法官判處重刑，「判他死刑不為過」，要還他們公道；劉的母親也說，蘇男從頭到尾避重就輕，惡行根本不是要錢而是要命，好好1個兒子死了活該？應該要一命賠一命。

審判長詢問蘇有沒有話想對被害家屬說？蘇面無表情小聲說聲：「非常抱歉」，家屬當庭痛罵，一度衝到被告席想以腳踹他但遭法警制止，審判長向家屬強調，會依法論處，諭知全案將在12月18日宣判。

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桃園網咖殺人案辯論庭家屬痛罵兇嫌

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