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新婚4天度蜜月「下秒雙溺斃」　夫妻驚人背景曝！70歲爸淚辦葬禮

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Now this, Courtesy:People A couple from New York City who’d just celebrated their wedding with family and friends died...

Mustafa Ayanle A. Dahir 發佈於 2020年11月10日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

美國紐約29歲外科住院醫師努爾與35歲的律師馬利克在今年10月間結婚，婚後前往加勒比海度蜜月，沒想到意外在游泳時雙雙溺斃。兩人的父母參加完婚禮才剛過4天，就得為這對新婚夫妻舉辦喪禮，讓得知消息的親友也很難過，紛紛在網路上PO文哀悼，而努爾任職的醫院也發表聲明表示遺憾，「她是一位很有前途的醫師，我們會懷念她的。」

結婚、婚禮、愛情。（圖／達志／示意圖）

▲馬利克與努爾新婚4天就與家人永遠分別。（示意圖／達志影像，非本文當事人，下同）

根據美國《Newsday》報導，努爾（Noor Shah）與馬利克（Mohammad Malik）辦完婚禮，隨即前往特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）某度假勝地度蜜月，沒想到卻雙雙溺水，等到兩人被從水中拉上岸時已經沒有意識，熱心民眾幫忙實施心肺復甦術，但還是無法將他們從鬼門關前救回來。

馬利克的父親（70歲）難過表示，這是令人難以置信且震驚的壞消息，誰能想到兒子才剛完婚4天，就與新婚妻子一起躺在喪禮上，兩人再也不可能醒過來，「簡直就是一場天大的悲劇」；另外，他也批評，兒子、媳婦溺斃的事雖然是意外，但度假村沒有在事發水域設置警告標語，顯然也有疏失。

海邊。（圖／達志／示意圖）

▲努爾與丈夫下水玩樂，兩人不幸溺斃。

對此，度假村負責人並未進行回應。美國國務院事後也證實兩人死亡的消息，表明會盡力提供援助，考量到對家屬的尊重，不方便對外多作評論。

據了解，馬利克畢業於康乃爾大學，並在曼哈頓某事務所擔任律師，妻子努爾則是紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）的外科住院醫師，兩人卻在人生最燦爛的時刻意外離世，讓得知消息的親友都相當難過。醫院方面也特地發表聲明哀悼，讚揚努爾是一位很出色的住院醫師，原本在外科領域也很有前途，可惜她再也無法回到工作崗位，「我們會懷念她的。」

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