拜登團隊630萬美元國會基金被擋！　無奈：川普阻止不了我們進白宮

▲美國民主黨籍總統當選人拜登，與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在德拉威州威明頓發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

儘管美國現任總統川普拒絕承認敗選並發動反撲，總統當選人拜登於美東時間周二（10日）接受訪問時仍表示，政權移交的過程「正順利進行」，對於川普掙扎出洋相，他也給予無奈回應。

綜合外電報導，拜登認為川普拒認敗選的行為「讓人尷尬」，而且「對總統的政治遺產毫無幫助」。對於共和黨高層與川普站在同一陣線，拜登也相當有信心，認為他們終究會承認敗選事實。

拜登表示政權移交的步伐不會因川普的阻撓而停下，「我們沒看見任何能拖慢我們的事物，老實說。」

聯邦總務署（General Services Administration）署長是由川普指派的墨菲（Emily W. Murphy），她也拒絕依法律程序宣布拜登為總統當選人，因此擋下了本應核發給拜登團隊，由國會批准的630萬美元政權移交事務基金。此外，拜登團隊也暫時無法取得聯邦機構的資料授權，以及現任總統的每日工作簡報。

▲外界預料川普可能阻撓拜登1月20日宣布就職的時程。（圖／路透）

儘管距離1月20日新舊政府交接已剩下不到90天，拜登認為每日工作簡報或許會很有用，但並非必要，他並表示團隊能夠在沒有基金的情況下繼續運作。他說當前團隊正著手進行的移交內容，與川普承認他勝選與否並無太大關聯，一切都在順利進行中，「所以真的沒有什麼太大變動。」

拜登也否認會透過法律迫使川普進行移交程序的可能做法，「我不認為有需要採取法律行動」。

國會參、眾兩院此次也進行改選，根據選舉數據分析網站「Decision Desk HQ（DDHQ）」指出，掌握財政主動權的眾議院應由民主黨再次取得過半議席，在435席中拿下至少219席，直到2022年仍是眾議院多數黨。此前眾議院民主黨席次為232席，共和黨為197席。

