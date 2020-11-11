美民調網站「選舉結果變了」！　RCP悄撤賓州20張選票：拜登未當選

▲川普不服輸，力求證明選舉有舞弊問題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020美國總統大選屢鬧爭議，儘管多家主流媒體宣告拜登大敗川普，拜登與賀錦麗也已發表勝選感言，並接受多國元首祝賀，川普仍不願坦然承認自己已經敗北，且已展開法律戰。對此，美國政治民調網站「Real Clear Politics（RCP）」的大選結果則一反各家常態，顯示拜登僅259票對上川普214票，還未超過270張選舉人票的勝選門檻。

賓州的拜登勝選結果由美聯社率先認定，隨後其他主流媒體也陸續跟進，拜登因此篤定以290張選舉人票甩開川普，成為總統當選人。RCP原先也將賓州填上民主黨的藍色，但最近卻被發現悄悄撤除賓州結果，讓拜登20張選舉人票消失，此外也不承認亞歷桑那州給拜登的11張選舉人票，頓失31票的拜登此時只剩下259票，引發外界討論。

▲RealClearPolitics網站撤回賓州20張選舉人票，改為選舉結果未定。（圖／翻攝自RealClearPolitics）

選前即不願回應是否坦然接受敗選結果，及不斷散布郵寄選票存在大規模舞弊嫌疑的川普，手中仍有牌未打完，除了讓司法部長巴爾（William Barr）下令調查選舉舞弊證據外，也和律師團在賓州、喬治亞州、內華達州打響法律戰。

川普於美東時間9日開除國防部長艾斯培（Mark Esper）後，很快在推特連續發布5則貼文，指出郵寄選票與現場投票之選票存在認定差異，並有作票嫌疑。他還預告當真正的選舉結果出爐，會讓眾人大吃一驚，要大家等著瞧。

相隔一日，川普又在推特發布多則貼文，放話已取得巨大進展，「讓美國再次偉大！」、「我們會贏！」國務卿蓬佩奧也在國務院發生，保證政權會平順移交給「第二任川普政府」。

拜登與賀錦麗勝選的消息已受到權威性的認證，全美各地街頭均出現人們狂歡遊行的景象，但立場被認為中間偏右的RCP，及始終不願放手的川普與共和黨人還有什麼反撲手段，讓當前局勢顯得愈發荒謬詭譎。