快訊／川普團隊密西根開告！　控訴共和黨監票人員遭差別待遇

▲川普團隊繼昨日賓州開告後，今再於密西根州提起訴訟，企圖翻轉關鍵州選舉結果。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

自開票至今始終未承認敗選的川普團隊，於美東時間周二（10日）宣布很快將在密西根州提出法律訴訟，並堅稱他們相信最終結果出來後，總統川普才是獲得選舉勝利的人。

CNN報導，白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）為原定向記者宣布密西根州提告一事的人選，但在記者會延遲2小時之後，改由競選團隊的發言人莫塔夫（Tim Murtaugh）出面。

「我們請求各位保持耐心」，莫塔夫表示雖然密西根州早前已宣布由民主黨拜登勝出，但仍有待最終確認，「這是一個過程，而我們會逐條逐步地完成。」

團隊總法律顧問摩根（Matt Morgan）指出，團隊將在密西根州提出新的訴訟，控告該州對共和黨與民主黨人的開票監票人員給予差別待遇，違反了法律對雙方的平等保護。

報導指出，團隊尚未正式提告，而且內部釋出的時間表極其混亂。莫塔夫原先指出已經提告，但摩根卻說才剛取得授權要提告，團隊顧問赫爾恩（Thor Hearne）則說會在一兩個小時內提告。

至於拜登目前在密西根領先川普達到10萬多票，顯然沒有些微差距可能引起的計票爭議，莫塔夫回應則堅持，「我們所採取的每一次提告與每一步行動，都讓我們更接近看到總統被重新選出的目標。」