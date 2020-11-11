台美經濟對話20日舉行　國台辦：挾洋自重會陷入任由美方宰割境地

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者魏有德／北京報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）將於美東時間20日與台灣展開經濟對話。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對台美展開任何形式的官方往來，「民進黨當局挾洋自重，打著經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮提到，台灣民眾都清楚，這個對話可能涉及相關有問題豬、牛肉進口的議題，「民進黨當局勾連外部勢力，不顧民意反對，執意開放相關產品進口，島內民眾有著極大擔憂和義憤，民進黨當局挾洋自重，打著經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。」

▲美國國務卿發文稱讚蔡英文宣布進口美牛豬。（圖／蓬佩奧推特）

據了解，這場台北經濟對話將採實體及視訊會議兩種模式組成，雙方將在安全供應鏈、5G網路及印太戰略等領域進行討論。蓬佩奧表示，這項對話彰顯美台經濟關係強健且持續茁壯，也是美國可靠夥伴，「對話將有助美台增進各方面合作。」

▲美國國務院次卿柯拉克訪台。（圖／外交部提供）

此前，總統蔡英文先於8月底宣布放寬美豬美牛進口條件，美國務院隨後便在8月31日宣布將舉行台美雙邊經濟暨商業對話，交由國務院次卿柯拉克主持。柯拉克9月中曾率團訪台，悼念前總統李登輝，成為自1979年以來訪台層級最高的現任美國務院官員。