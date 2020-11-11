美國務卿蓬佩奧無視拜登！　保證政權平順移交「第二任川普政府」

▲美國國務卿蓬佩奧同在不願承認拜登勝選之列。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間周二（10日），成為白宮最新一位拒絕承認拜登勝選的高層，他甚至預言「會將政權平順過渡到『第二任川普政府』」，語畢時並面帶微笑。

綜合外電報導，蓬佩奧在國務院向記者說出「第二任川普政府」後，僅露出一抹微笑，未更正說法也未進一步說明，令媒體弄不清楚他究竟是說玩笑話或是認真的。

蓬佩奧並未視對手陣營的拜登為美國第46屆新任總統，談話中也無視在目前已開票數中，拜登大贏川普470萬票，並在4個關鍵州取得明確領先的事實。

現任總統川普與共和黨高層多數均站在同一陣線，不願承認拜登勝選，同時質疑選舉舞弊問題。蓬佩奧當天的言論也是同一表態，支持川普在賓州、喬治亞州、內華達等州的提告，以及未來幾天內將提出的更多訴訟。

「我們準備好了」，蓬佩奧表示，「世界都在看現在發生了什麼事，我們會數完每一張票。當過程完成了，總統當選人就會產生。」他表示全世界應該對美國保有信心，不論今天或是明年1月20日的中午過後，政權移交過程都會是成功的。

民主黨籍眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，蓬佩奧不應隨著其他人起舞，濫用毫無事實根據的說法，並以極具危險的方式攻擊合法的選舉結果，「國務院現在應該要開始準備，總統當選人拜登的政權移交事宜。」