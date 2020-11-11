兩岸經濟脫鉤？　國台辦：不是某些人和勢力能破壞得了

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導

兩岸經濟可能脫鈎嗎？根據統計數據顯示，兩岸貿易呈現逆勢增長趨勢。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11日）表示，「兩岸經貿合作符合市場經濟規律，具有強大的抗干擾能力，不是某些人某些勢力想脫鈎、想阻撓就能破壞得了。」

今日大陸國台辦例行記者會上，有陸媒提問，「民進黨當局近來通過各種方式企圖使兩岸經濟脫鈎，另外一方面統計數據顯示，兩岸貿易呈現逆勢增長，對台灣經濟發展起到了至關重要的作用。」在這情況下，兩岸經濟可能脫鉤嗎？

對此，朱鳳蓮表示，隨著大陸經濟企穩復甦和積極構建新發展格局，大陸對全球經濟復甦增長的拉動作用進一步顯現。兩岸貿易特別是台灣對大陸出口逆勢增長。據海關總署統計，今年1至10月，兩岸貿易額達2095.55億美元，同比增長13%。

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

朱鳳蓮說，其中大陸對台出口482.12億美元，同比增長7.3%；自台進口1613.43億美元，同比增長14.8%。按照台灣方面統計，今年1至10月，台灣對大陸（含香港）出口額佔其出口總額的比重為43.6%，其中10月份達到44%。

朱鳳蓮進一步回應，「這一組貿易數據充分表明，兩岸經貿合作符合市場經濟規律，具有強大的抗干擾能力，不是某些人某些勢力想脫鈎、想阻撓就能破壞得了的。」大陸有14億人口，其中超過4億是中等收入人群，是全球最大和最具潛力的消費市場。

截止今年6月，大陸的網絡銷售用戶達7.49億，其中電商直播用戶規模達3.09億。朱鳳蓮表示，今年大陸各部門、各地方政府採取了很多切實措施，包括指導舉辦多場「台資企業擴內銷」線上推介對接活動，協助台商台青利用「直播帶貨」拓展市場，協商台商台企參加進博會等。

剛結束的浙台合作週，朱鳳蓮指出，兩岸企業在數字經濟、金融等產業實現更多對接。新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元。在剛剛結束的第三屆進博會上，首筆5億美元採購意向訂單也是由台灣企業簽下的。

最後，朱鳳蓮強調，兩岸經貿紅利切實造福廣大台灣民眾，會一再被事實證明。「民進黨當局為了一黨之私，罔顧廣大台灣民眾的利益福祉，逆潮流而動、悖民意而行，不會得逞。」