陳明通指馬習會應「放進檔案裡」　國台辦：歷史不容否認

▲新加坡舉行的馬習會至已滿5週年，兩岸皆舉行相關研討會。（圖／記者張一中攝）

記者魏有德／北京報導

陸委會主委陳明通9日表示，對岸已在會議上定調，「馬習會」是「中國國家領導人」接見「台灣地區領導人」的會議，不符合對等原則，「看起來只是歷史事件，最好回到歷史，放進歷史檔案內。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸領導人歷史性會晤是兩岸關係發展史上具有里程碑意義的大事，「歷史是不容否認的。」‌‌

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，兩岸領導人會晤是基於兩岸共同承認九二共識的政治基礎上，體現平等協商的精神，「是兩岸關係發展史上具有里程碑意義的大事，開創兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸交流互動提升到新高度，歷史是不容否認的。」

▲北京舉辦馬習會五週年座談會。（圖／記者魏有德攝）

近期兩岸皆舉行「馬習會」五週年相關研討會，不過，陳明通被問及此事時表示，國台辦主任劉結一在「馬習會5周年座談會」的發言，可以歸納成三個重點，第一、北京重新定調5年前所謂「馬習會」，是「中國國家領導人」接見「台灣地區領導人」的一場會談，「第一次看到這麼清楚的定調！」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

其次，陳明通強調，北京清楚表達一個中國原則下的九二共識，「你這邊還在吵什麼各表，人家已經清楚給你定調了。」；「北京定調和平統一是最好的，一國兩制是最佳模式，統一的進程、統一的結果都告訴你了，5年後重新檢視，重新定調，還不夠清楚嗎？」

