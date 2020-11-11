美海軍陸戰隊抵台授反登陸技巧　國台辦：以武謀獨十分危險

▲美國海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

記者魏有德／北京報導

美國海軍陸戰隊日前抵台教授海軍陸戰隊、兩棲特勤作戰課程及反登陸技巧等。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美台進行任何形式官方往來及軍事聯繫，「民進黨當局以武謀獨的行徑，十分危險。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮呼籲，民進黨當局應立即停止任何形式與美勾連的冒險舉動，「不要在台獨的絕路上越走越遠，不要把台灣民眾推向災難。」

朱鳳蓮強調，「不承認自己是中國人，大搞台獨，還指望外部勢力保護，只會鑄成歷史性大錯和災難性後果。」

朱鳳蓮還說，兩岸民眾在捍衛國家主權及領土完整上的決心和意志，「對我們所做的準備和能力，民進黨當局千萬不可低估。」

▲台海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

據悉，美海軍陸戰隊此次赴台是自新冠肺炎疫情暫停雙方軍事交流後，首次恢復運作。往年在漢光演習期間，美軍觀摩團都會抵台，陸軍航特指揮部與美陸軍綠扁帽特種部隊，也會定期舉行「互動操演」，這些模式化的交流活動今年都因疫情暫停。

關於此次美海軍陸戰隊受邀抵台，連續四週於高雄左營教授台海軍陸戰隊、兩棲特勤作戰課程，其中包括反登陸技巧，台海軍司令部回應，「為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行，惟有關個案內容，不予評論。」