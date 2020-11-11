美台經濟對話20日華府登場！　次卿柯拉克主持「實體配視訊」舉行

▲據我駐美代表蕭美琴指出，美國國務次卿柯拉克將在華府迎接我經濟部次長陳正祺等人。（圖／翻攝自Facebook／Keith Krach）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國國務卿蓬佩奧今天宣布，國務院次卿柯拉克20日將領軍與台灣展開經濟對話。駐美代表蕭美琴表示，對話是實體搭配視訊進行，實體部分在華府舉辦，台灣由經濟部次長陳正祺率團。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天於媒體簡報會中宣布，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）美東時間20日將領軍與台灣展開經濟繁榮夥伴對話，對話會由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。

蓬佩奧表示，對話將有助美台增進各方面合作，包含安全供應鏈、5G乾淨網路與健康安全等。他也說：「這項對話彰顯出，美國與蓬勃民主政體、可靠夥伴台灣的經濟關係強健且持續茁壯。」

對此，駐美代表蕭美琴回應指出，駐美代表處歡迎蓬佩奧就美台展開經濟對話的宣布。

針對首屆美台經濟對話召開細節，蕭美琴表示，考量到防疫，對話將以實體搭配視訊方式進行；實體部分在華府舉辦，台灣方面計劃會由經濟部次長陳正祺率團，其他相關首長則會透過視訊參與。據了解，此次雙邊對話為期1天。

為了強化美台經貿關係，總統蔡英文8月28日宣布放寬美豬美牛進口，美國國務院隨後在同月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持。

對話平台成立不久，柯拉克隨即於9月中造訪台灣，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。柯拉克訪台目的雖為悼念前總統李登輝，但仍與台灣官員針對經濟對話進行初步溝通，順利促成11月20日首屆對話的召開。