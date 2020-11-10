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雲林縣議會首例一級主管遭首長當場拔官　環保局長鄭育麟調任參議

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▲雲林縣環保局長鄭育麟（左）任職雲林縣環保局長期間，對環保政策的推動不遺餘力；此次成為雲林縣議會首位當場被拔官的一級主管，讓不少人為之惋惜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣環保局長鄭育麟（左）任職雲林縣環保局長期間，對環保政策的推動不遺餘力；此次成為雲林縣議會首位當場被拔官的一級主管，讓不少人為之惋惜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣定期會今（10）日進行總質詢，多名議員針對雲林垃圾、空污問題輪番質詢雲林縣環保局長鄭育麟，縣議員蔡東富問及斗南鎮地區長時多處地點臭味頻傳，期間要求環保局查察卻未見成效，及提出兩起環保案件質詢。未料請雲林縣長張麗善答詢，竟當場裁示，環保局長即日調離環保局長職務，雲林縣議會首次出現一級主管遭當場拔官。

雲林縣議員蔡東富質詢，環保局人力、能力、調度明顯已出了問題，求縣長能關注長久以來擾人的惡臭，而從來不面對問題的環保局長，還有什麼功能；縣長張麗善回答質詢時，情緒略顯激動，從口中說出「環保局長即日調離環保局長職務」，突然的決定讓現場所有人頓時錯愕；環保局長鄭育麟在議會結束後隨即離開現場，下午直接請假，對於被調離職位不願多做回應。

▲雲林縣議員蔡東富（右上）針對斗南長期惡臭空污問題，質詢環保局長鄭育麟（右下）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員蔡東富（右上）針對斗南長期惡臭空污問題，質詢環保局長鄭育麟（右下）。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府人事處亦於下午發布，為推動環保業務通盤考量，即日起現任環保局長鄭育麟調任參議，所遺局長職缺由副局長黃富義代理，人事令今日即生效。
  
張麗善說，目前雲林縣因無焚化爐，垃圾及環境污染是目前痛心疾首的重大迫切議題，在有限的資源中，個人心中非常焦急，事在人為，希望倚靠更積極的作為來尋求解決方案。至環保局長職務目前還尚無人選，暫由副局長黃富義先行代理。

雲林縣環保局壓力大，前局長張喬維、黃士漢去年陸續以健康因素請辭，鄭育麟3月17日履新上任，其自1991年開始在行政院環境保護署服務，曾擔任12年雲林縣環保局課長，並有4年副局長經歷，後任雲林縣衛生局副局長及台中市環保局副局長，在環保系統中經歷資深且完整。

鄭育麟任職雲林縣環保局長期間，引進零廢棄資源化系統，和GoShare 移動共享機車服務合作，沼液沼渣作為農地肥分使用績效維持全國第一，可見其對環保政策的推動不遺餘力；此次成為雲林縣議會首位當場被拔官的一級主管，讓不少人為之惋惜。

▲雲林縣議員蔡東富（右上）針對斗南長期惡臭空污問題，質詢環保局長鄭育麟（右下）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，對於環保局長就先調離職務，讓整個環保局都提高警覺。（圖／記者蔡佩旻攝）


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