雲林新任環保局長履新　鄭育麟就任目標：雲林垃圾自己處理

▲雲林縣環保局17日由雲林縣長張麗善親臨主持舉行佈達交接典禮，新任環保局長鄭育麟（左）強調，就任後最終目標，就是達成雲林垃圾自己處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣新任環保局長鄭育麟履新，今(17)日於雲林縣環保局由雲林縣長張麗善親臨主持舉行佈達交接典禮，縣長張麗善感謝前局長黃士漢的努力與付出，也盼新任的鄭局長能持續為雲林縣打拼，打造亮麗、乾淨的城市，新任環保局長鄭育麟提到，就任後最終目標，就是達成雲林垃圾自己處理。

新任雲林縣環保局長鄭育麟，1991年進入行政院環境保護署服務，也曾歷任雲林縣環保局課長12年及副局長4年的時間，並有雲林縣衛生局副局長及台中市環保局副局長的經歷，在環保方面擁有完整豐富的經歷與技術。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣有全國最大石化工業園區，垃圾、PM2.5、濁水溪揚塵等環境問題挑戰，環保局是保護環境第一線，業務繁重複雜。張麗善說，新任局長鄭育麟具有環保專業，更擁有在地雲林縣環保局的多年經驗，相信有鄭局長的帶領，能夠面對挑戰克服問題，將縣內環保工作做得更徹底。

環保局長鄭育麟表示，雲林縣目前環保問題均受縣民關心，是為重要課題外，部分議題也是全國必須共同面對並予以解決的挑戰。鄭育麟說，垃圾危機環保局將以「精進型MT處理系統」設備處理，並搭配廚餘堆肥及化製再利用方式處理等在環保工作上持續努力，朝向多元化垃圾處理之方式，落實循環經濟。

鄭育麟提到，感謝雲林縣長張麗善讓他有機會回到雲林縣服務，上任後將會積極發揮所長，實現縣長所指的「提升環境品質及幸福感」，朝建立永續美好家園邁進，任後最終目標，就是達成雲林垃圾自己處理。

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