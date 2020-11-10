雲林斗南空污惡臭慘被砲轟！張麗善哽咽拔官：環保局長即請調離

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會今（10）日召開第19屆第4次定期會總質詢，雲林縣議員蔡東富針對斗南長期塑膠臭味等空污問題，質詢環保局長鄭育麟，一家電子廠涉及重金屬污染，從3月反應臭味瀰漫市區至負責人9月已遭彰檢聲押，鄭答詢知情，卻未裁處。蔡東富轉請縣長張麗善看著辦，張麗善哽咽當場下令，今日即將環保局長鄭育麟調離現任局長職務。

▲雲林縣議員蔡東富（右上）針對斗南長期惡臭空污問題，質詢環保局長鄭育麟（右下）。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員蔡東富持網路民眾反映空氣超臭貼文質詢，指出一年多來民眾不停反應空氣瀰漫臭味，從郊外一直到市中心，民眾忍無可人紛紛檢舉、及投訴議員，經調閱稽查、裁處次數統計發現檢舉稽查數未減少但裁罰次數明顯降低，因此質疑環保局稽查人員的人力、能力、調度明顯出問題，怒問環保局長任職有何功能。

▲「雲林縣環保局長今日調離環保局長職務」，雲林縣長張麗善於答詢時，數度哽咽深呼吸後果斷下令。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡東富說明，一案燃燒輪胎所產空汙，本來以為是工廠偷燒，未料環保局長竟是於一週前即知情該廠所燃燒物非合法，合理質疑環保局長、環衛科長是否涉及包庇廠商，偷燒廢輪胎煉製重油未在許可範圍卻未立即處置。另案為某工廠遭查出重金屬污染含有毒廢污泥、氯乙烯及石油裂解之煙灰負責人於9月3日遭彰檢聲押獲准，而民眾共檢舉22次卻僅有裁處辦理審核中的記錄而已，以上環保局長回應未知情。

蔡東富表示，環保局長3月17上任即對其反應斗六斗南臭味空污問題嚴重，民眾怨聲載道，經調閱資料發現環保局已有稽查，並且知道污染源工廠卻無作為，包括偷燒輪胎煉油局長也知情，卻未儘速裁處作為，這對縣民非常不公平，所以今日對雲林縣長有點抱歉，讓她流淚下令調職，但是這種環保局長確實已不適任。

▲蔡東富表示，環保局長3月17上任即對其反應斗六斗南臭味空污問題嚴重，民眾怨聲載道，經調閱資料發現環保局已有稽查，並且知道污染源工廠卻無作為。（圖／記者蔡佩旻攝）

「雲林縣環保局長今日調離環保局長職務」，雲林縣長張麗善於答詢時，數度哽咽深呼吸後果斷下令。其對此受訪紅著眼匡表示，目前雲林縣因無焚化爐，垃圾及環境都是目前痛心疾首的問題，在有限的資源中非常希望儘速解決，當然事在人為，有些事需倚靠積極的作為來尋求解決方案。

張麗善說，做任何決定都非常痛心，我一向要求各局處室都要能站在民眾立場將心比心，體恤民眾所面臨的困境問題要有積極找出問題所在，並且要有積極應變、解決問題的能力，並以身作則。針環保局長，既然已經做了決定（調職），不便再做批評，我希望能夠有積極作為的人選來合作，但目前還沒有人選。

張麗善提到，對於環保局長，今日議員質詢內容都是已耳提面命講過的，卻如此無作為，就先調離職務，讓整個環保局都提高警覺，相信環保局應該要群策群力分工合作，來面對問題解決，尤其惡臭問題執行長期24小時監控，對於工廠進行輔導、協助改善，無法輔導的即便是勒令停工、停業都是應有的作為，保障民眾呼吸一口新鮮空氣的權利。

▲張麗善提到，對於環保局長就先調離職務，讓整個環保局都提高警覺。（圖／記者蔡佩旻攝）



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