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專訪／張麗善堅守台豬淨土！轟執政黨開放美豬「換位換腦袋」

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新聞節目中心／綜合報導

面對政府宣布開放美豬美牛進口，雲林縣長張麗善先前數度重申堅持雲林瘦肉精零檢出，29日接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪時也強調，身為養豬大縣，除了要守護豬農的權益，還要為全台鄉親的食品安全把關，「我供應市場將近40%，如果我也放寬了，那2300萬人、鄉親，食品安全有沒有辦法把關？有沒有辦法選擇？」

《雲端最前線》今日邀請張麗善及雲林縣府文化觀光處長陳璧君，暢談即將登場的2020雲林國際偶戲節，以及美豬進口議題。張麗善直言，含有萊克多巴胺的美豬要進口台灣並非今日的事情，每走過必留痕跡，執政黨稱因為時空背景改變，「其實改變的只有因為位置換了，腦袋跟著換了！」

▲▼雲林縣長張麗善。（圖／翻攝雲端最前線）

▲雲林縣長張麗善。（圖／翻攝雲端最前線）

「唯一不變的是，萊克多巴胺豬肉影響人體健康！」張麗善說，這是千古不變，也有科學依據，而自己並非要跟中央對抗，「我們是講一個對的事情」。她進一步說，如今上談判桌要講國際貿易，政府明明知道台灣人的飲食習慣、吃豬肉的機會大，卻將安全、衛生、健康拿去談判，「我覺得這樣談判的技巧實在太差了」。

張麗善強調，身為養豬大縣，要為台灣豬肉保留最後一塊淨土，希望讓所有台灣人能有吃一碗滷肉飯的權利，因此要從飼料廠開始，不能有萊克多巴胺的添加物，畜牧場也不能用有萊克多巴胺的飼料來餵養，再來到屠宰場，只要抽驗有萊克多巴胺的成分，就拒絕屠宰、退貨，「因為這些肉品流落到市場裡面，你有辦法區分嗎？它變成加工品時，你有辦法區分嗎？」

張麗善說，現在雲林縣的加工廠都嚴格抽驗，也組成雲林良品豬「零瘦肉精聯盟」，在雲林境內的加工廠、畜牧場、餐廳業者及末端銷售市場都會非常嚴格檢出，也因為有這樣的堅定立場，現在很多雲林鄉親及各縣市的朋友，都會要求「產地直送」，要將雲林良品豬肉直送到各縣市去，透過宅配、訂購等方式，能確保吃到的豬肉完全沒疑慮，「因為我擔心一但（萊克多巴胺）進來、產生疑慮，就會被拒吃、不吃，一再衝擊豬農的權益」。

▲「雲林零瘦肉精聯盟」加強消費者對雲林養豬戶信心，雲林縣將變成未來豬肉食安最安全的代表。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林零瘦肉精聯盟」加強消費者對雲林養豬戶信心，雲林縣將變成未來豬肉食安最安全的代表。（圖／資料照，記者蔡佩旻攝）

她還透露，政府剛宣布含瘦肉精的美豬要進口，就接到很多豬農表達，本來才喜悅解除口蹄疫疫區，包含新加坡、馬來西亞都紛紛要來訂台灣豬肉，「口蹄疫拔針，可以出口了！」結果好景不常，不到3個月時間，宣布萊克多巴胺美豬進口後馬上被退單，遭質疑「你們以後會不會拿美國萊克多巴胺豬肉賣給我們？」

不過，張麗善說，大家看到自己反對瘦肉精意志堅定，也對「雲林良品豬」有信心，訂單又慢慢回來，「所以身為養豬大縣，我必須站在豬農權益保障上，另外提供廣大消費者食品安全，給他們最優質、健康、安全、衛生的雲林良品豬肉，這部分我堅守原則」。

《雲端最前線第905集FB》

《雲端最前線第905集Youtube》

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