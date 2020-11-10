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西螺女PO文「尋找槍伯」　網暴動...遛鳥俠累犯啦！警主動偵辦

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▲昨日西螺一位女網友貼出西螺地區「尋找槍伯」標題的貼文，讓網友看得「霧煞煞」，為什麼要找「槍伯」，「槍伯」是做什麼的，網友紛紛在貼文下留言詢問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日西螺一位女網友貼出西螺地區「尋找槍伯」標題的貼文，讓網友看得「霧煞煞」，為什麼要找「槍伯」，「槍伯」是做什麼的，網友紛紛在貼文下留言詢問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「尋找槍伯」！西螺一名李姓女子在臉書貼了一則這樣的標題的貼文，引起網友的好奇詢問貼文者什麼「槍伯」？原來是出現色情狂阿伯，跑到青蔥洗選場防火巷拉開褲子拉鍊「掏寶打手槍」被老闆娘活逮多次，且屢勸屢犯，昨（9）日又再犯，業者氣到貼文「尋找槍伯」及其家人；警方表示，阿伯疑涉公然猥褻罪嫌，已派員調查主動偵辦中。

昨日西螺一位女網友貼出西螺地區「尋找槍伯」標題的貼文，文中指出「有人認識此車牌主人或家人的嗎？麻煩請他們跟我聯絡，該車為125，後座有鐵架，應該是做水菜的，疑似小茄苳周邊」的內容，讓網友看得「霧煞煞」，為什麼要找「槍伯」，「槍伯」是做什麼的，網友紛紛在貼文下留言詢問。

《ETtoday新聞雲》電訪貼文女網友，李小姐表示，她經營青蔥洗選場，場內作業員均是女員工，一位年紀約60多歲阿伯，去年開始時常出現在場區防火巷一處窗外，起先以為是偷窺女員工，由於出現太頻繁，覺得有異狀外出查看，發現這位阿伯做不雅動作，當場制止驅離，但阿伯還是來偷窺女員工，甚至拉開褲子拉鍊「掏寶打手槍」。

李小姐說，一年來10幾次，三個月前又來當場又被我抓住，警告他勿再犯，否則網路貼文並報警，想不到一再原諒沒用，這位「槍伯」昨日又來做不雅動作，我隨即制止他，他趕忙拉起褲子拉鍊騎機車跑走，於是記下機車車牌號碼，PO網路找人或其家人，希望家人幫忙勸導。

西螺警分局表示，警方未接獲相關案件報案，但該男子有不雅舉動，疑似涉及公然猥褻罪嫌，已派員主動跟貼文者女網友聯繫，訪查詳細情況，並依車牌號碼連繫車主到所說明。


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