指柯昱安到市府檢查媒事組手機　北市議員簡舒培挨告誹謗不起訴

▲民眾黨柯昱安否認騷擾公務員，但承認離開公職後曾進入管制區和市府員工討論事情。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員簡舒培在議會質疑市府有職場霸凌情形，並指民眾黨立院黨團副主任柯昱安曾到市府，騷擾檢查媒事組手機、電腦，遭柯昱安告誹謗，台北地檢署偵辦時，柯承認沒有公職身分仍進入過市府管制區，6日處分不起訴。

民進黨籍北市議員簡舒培是在5月21日，在議會質詢北市府秘書長薛春明時，質疑有職場霸凌情事，更加碼爆料，指接獲臉書帳號「胡瑋源」私訊，指綽號小牛的柯昱安，曾悄悄到市府，搜查北市府媒體事務組員的手機及電腦，疑似騷擾市府員工。

▲台北市議員簡舒培質詢要求官員調查民眾黨員騷擾市府員工一事。（資料照／記者林敬旻攝）

柯昱安要求簡舒培道歉不成，控告簡未經查證就不實指控，涉嫌誹謗罪，但檢察官調查，無論臉書帳號「胡瑋源」是不是離職的柯文哲貼身攝影，相關過程都會讓柯昱安認為爆料內容可信賴，據此在市議會中提出質詢、並接受媒體採訪公開提出質疑。

此外，雖然柯昱安在檢察官偵訊時，堅稱從2月離開北市副發言人職務後，就沒有再進入市府秘書處媒體事務組辦公室，但柯同時也承認，在5月間曾由其他市府員工帶領，進入媒事組所在的市府11樓管制區，與市府幕僚討論政情，另外與媒事組人員討論社群經營，可見「胡瑋源」的爆料內容仍有真實性，簡舒培並無誹謗惡意。

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