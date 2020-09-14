雲林「零廢棄資源化系統」啟動　垃圾變輔助燃料混凝土基材

▲「零廢棄資源化系統」經試車結果，成品(RDF)產製率可達35~40%，廢料控制在17%以下。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣生活垃圾每日處理量約320噸，除進行掩埋及協調外縣市焚化外，縣府積極辦理垃圾處理方案，今啟動「零廢棄資源化系統」，透過機械破碎、分選、減量及乾化處理，預計每日可處理150噸生活垃圾，並藉由此處理流程直接將垃圾轉換成衍生燃料，供作鍋爐輔助燃料使用，來達到垃圾資源化成果。

環保局長鄭育麟指出，雲林縣「零廢棄資源化系統」經試車結果，成品(RDF)產製率可達35~40%，廢料控制在17%以下，目前整套系統運轉結果，成品、廢料產出比例均符合契約規範。經初步分析結果，17%廢料當中，約有80%為類似腐植土之重質有機物及砂石，可用於掩埋場覆土使用，而剩餘20%則包含輕質塑膠、玻璃陶土等，透過重力分選方式進行分離，重回處理流程或作為低強度混凝土之基材使用。

雲林縣長張麗善表示，縣府今年度編列5800萬元經費，辦理「109年雲林縣設置移動式垃圾分選場計畫」，將協助各鄉鎮市公所處理每日產出之生活垃圾，為提升此設備處理成效，仍需民眾持續落實資源回收、垃圾分類政策，以緩解本縣垃圾去化困境。

環保局表示，位於虎尾鎮垃圾轉運站內之垃圾處理系統，將定義為「零廢棄資源化系統」，主要是希望透過破碎、分選、減量及乾化處理流程，將垃圾轉換為RDF，同時協請操作廠商針對廢料特性進行分析，評估可行之去化方案，以達到垃圾零廢棄資源化目標。

▲虎尾清潔隊今啟動「零廢棄資源化系統」，透過機械破碎、分選、減量及乾化處理，直接將垃圾轉換成「衍生燃料」，供作鍋爐輔助燃料使用，來達到垃圾資源化成果。（圖／記者蔡佩旻攝）



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