張麗善升格「婆婆」住家漏水、壁紙脫落　網讚：樸實無華早日當奶奶！

▲張麗善升格「婆婆」貼老舊住家照。（圖／翻攝自張麗善臉書，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

雲林縣長張麗善8日晚間感性宣布：「孩子要結婚了，我要升格當婆婆了。」並用住家照片回憶過往30年，相片可見泛黃的婚紗照、漏水脫落的壁紙，以及老舊黃昏牌的冷氣機，不禁讓網友感嘆，縣長樸實無華，祝她早日當奶奶！

張麗善在臉書貼出9張住家照，她提到，孩子要結婚了，要升格當婆婆了。並回憶，自己在民國79年結婚，同時也創業，在同年底升格當母親，甚至借錢付頭期款買了第一棟房子。她表示，連續3年，3個孩子相繼出生。

她感嘆，30年了，孩子都大了準備要結婚，房子不夠住。5年前，孩子論及婚嫁，為孩子準備新房，是身為父母應盡的責任與義務。 但很多人告訴她政治很無情，而且不分青紅皂白，不問是非，先抹黑再說。

張麗善無奈表示，今天就算蓋了新房，跟從政完全沒關係，也可能被大作文章，更何況是就任縣長前，就已經開始起草蓋房了。她提到，以前會不好意思，讓大家來自己家，因為很忙沒時間整理，再加上本身不注重物質生活，只求生活方便即可。

她表示，原本8日晚間想直播但實在太亂了，只好拍些照片和大家分享陪我走過30年的一切，泛黃的婚紗照、漏水脫落的壁紙，以及老舊黃昏牌的冷氣機等，都是非常美好的回憶。

這篇貼文一出，吸引1.5萬人按讚、超過1500則留言。許多網友看到9張老屋照，紛紛留言「樸素簡單的縣長」、「祝福你早日升格當阿嬤」、「縣長的樸實無華令人感動」等。