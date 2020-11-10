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美中對抗「三軍戒備」　柯文哲：大象做愛「草皮倒楣」

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▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員鍾小平持續針對黃珊珊是否選下屆台北市長來追問柯黃兩人。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統大選結果，台北市長柯文哲9日表示，美中對抗局勢仍是未來15年世界局勢，現在台灣應該「三軍戒備。」柯文哲10日被問及此評論，他表示自己是引述新加坡總理李光耀的一句話，認為「兩隻大象在做愛，底下的草皮也會倒楣。」

關於中美對抗局勢，柯文哲9日受訪時表示，不敢講未來30、40年，但在可見的未來15年以內，中美對抗仍還是一個世界的局勢，所以戰略大概不會改變，但是每個總統的行政風格不同，戰術可另外再討論，「明年1月20日美國總統才會交接，現階段我們應該是三軍戒備，然後等到明年1月20日再處理。」

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員徐巧芯質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

面對柯文哲說要「三軍戒備」，退輔會主委馮世寬10日於立法院受訪時表示，他當國防部長後，對於國防力量、全民意識、對中共當然也有一點了解，「政治人物講話大家聽一聽、炒炒新聞就好，老百姓生活不要被弄亂，照樣上班、上學，晚上喜歡跳舞的去跳舞」，三軍戒備這說法「太緊張了」。

柯文哲10日下午赴台北市議會備詢。台北市議員徐巧芯詢問，柯文哲基於台北市長，在這時間點出要三軍戒備是什麼理由？柯文哲回應，李光耀曾經說過，兩隻大象就算在做愛，底下草皮都會倒楣，意思是說中美大國較勁的時候，「台灣要閃遠一點！」

徐巧芯接著詢問柯文哲對馮世寬的回應？柯文哲說，馮世寬只是要大家別太緊張，「但我們還是覺得很緊張。」

徐巧芯說，台北市在明年1月20日美國總統就職前的空窗期有什麼準備？柯文哲表示，可以做的不多，但還是有些計畫要做，包括最近會檢查防空避難室，原本計劃到明年萬安演習實際演練一遍，還有包括若遭空襲，台北市政府要搬去哪裡辦公，民防中心目前已經整理好了，近期會有記者會跟大家說明。

不過關於柯文哲所謂引述李光耀的「兩隻大象就算在做愛，底下草皮都會倒楣」言論，其實應該是一個前新加坡駐UN代表講的，是斯里蘭卡的俚語。

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