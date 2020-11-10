美中對抗「三軍戒備」　柯文哲：大象做愛「草皮倒楣」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

面對美國總統大選結果，台北市長柯文哲9日表示，美中對抗局勢仍是未來15年世界局勢，現在台灣應該「三軍戒備。」柯文哲10日被問及此評論，他表示自己是引述新加坡總理李光耀的一句話，認為「兩隻大象在做愛，底下的草皮也會倒楣。」

關於中美對抗局勢，柯文哲9日受訪時表示，不敢講未來30、40年，但在可見的未來15年以內，中美對抗仍還是一個世界的局勢，所以戰略大概不會改變，但是每個總統的行政風格不同，戰術可另外再討論，「明年1月20日美國總統才會交接，現階段我們應該是三軍戒備，然後等到明年1月20日再處理。」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

面對柯文哲說要「三軍戒備」，退輔會主委馮世寬10日於立法院受訪時表示，他當國防部長後，對於國防力量、全民意識、對中共當然也有一點了解，「政治人物講話大家聽一聽、炒炒新聞就好，老百姓生活不要被弄亂，照樣上班、上學，晚上喜歡跳舞的去跳舞」，三軍戒備這說法「太緊張了」。

柯文哲10日下午赴台北市議會備詢。台北市議員徐巧芯詢問，柯文哲基於台北市長，在這時間點出要三軍戒備是什麼理由？柯文哲回應，李光耀曾經說過，兩隻大象就算在做愛，底下草皮都會倒楣，意思是說中美大國較勁的時候，「台灣要閃遠一點！」

徐巧芯接著詢問柯文哲對馮世寬的回應？柯文哲說，馮世寬只是要大家別太緊張，「但我們還是覺得很緊張。」

徐巧芯說，台北市在明年1月20日美國總統就職前的空窗期有什麼準備？柯文哲表示，可以做的不多，但還是有些計畫要做，包括最近會檢查防空避難室，原本計劃到明年萬安演習實際演練一遍，還有包括若遭空襲，台北市政府要搬去哪裡辦公，民防中心目前已經整理好了，近期會有記者會跟大家說明。

不過關於柯文哲所謂引述李光耀的「兩隻大象就算在做愛，底下草皮都會倒楣」言論，其實應該是一個前新加坡駐UN代表講的，是斯里蘭卡的俚語。

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