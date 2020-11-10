遭美國點名封殺　兩官員反擊：制裁徒勞無功

▲林鄭月娥任命劉賜蕙女士為警務處副處長。（圖／翻攝香港政府公報）

記者任以芳／綜合報導

因為實施港版國安法，美國10日宣佈追加制裁4名中港官員。根據香港電台報道指出，其中，被點名的負責國家安全的香港特區警務處副處長劉賜蕙、警務處國家安全處高級警司李桂華發出最新聲明，「美國的制裁徒勞無功，對此毫不畏懼，不會因此動搖護法執法的決心。」

美國國務院今宣佈，制裁涉及港區國安法施行的4名中港官員，包含北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華。香港署理行政長官張建宗怒批，有關制裁完全不能接受及不合理，是「野蠻行為」。

該報道指出，劉賜蕙通過警察公共關係科向媒體表示，能夠成為香港警隊維護國家安全部門的負責人，是她的驕傲和榮譽，美國政府希望通過對她的所謂「制裁」打擊警隊維護國家安全的工作只會徒勞無功，她毫不畏懼，將繼續堅定不移做好維護國家及香港安全的工作。

▲香港特區政府政務司司長張建宗批評美國的做法野蠻。（圖／路透社）

李桂華則表示，維護國家安全是任何地方警務人員理所當然的責任，他會繼續做好維護國家及香港安全的工作，服務警隊、捍衛香港是他終身責仼和榮譽，美國的所謂「制裁」不會動搖他護法執法的決心。

美國政府聲稱，因香港國安法的實施，再制裁4名中國官員。香港特區政府政務司司長張建宗10日批評美國的做法不能接受及無理據，近乎野蠻。他強調，保護國家安全是港人及官員的責任和義務，不會因而被嚇倒。