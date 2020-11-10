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2022北市假想選戰聲量曝　陳時中74％碾壓蔣萬安、黃珊珊

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▲衛福部長陳時中出席「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

2022北市長選舉各陣營積極布局，衛福部長陳時中最被民進黨看好，國民黨立委蔣萬安有意參選，被視為北市長柯文哲接班人的黃珊珊積極拚聲量，讓自己脫穎而出。根據最新網路聲量數據指出，陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人聲量互比，陳時中74.27％排行第一，蔣萬安20.93％第二，黃珊珊4.8％第三。

臉書粉專「聲量看政治」分析，根據9月1日至11月9日共70天的新聞聲量顯示，以2022台北市長選舉假想人選陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人互比，三人的聲量為陳時中第一（74.27%）、蔣萬安第二（20.93%）、黃珊珊最後（4.8%）。目前仍以陳時中的聲量表現最為突出。

該粉專指出，由於陳時中為中央疫情指揮中心指揮官與衛福部長，以目前疫情當下的情勢，陳時中的聲量勢必最高，至於蔣萬安的表現，則是一開始雖因美豬議題小有聲量，然而隨著國民黨在美豬議題尚無法施展，蔣萬安的聲量也逐漸相形失色。

該粉專表示，黃珊珊的聲量則壟罩在柯文哲的陰影之下，雖然柯文哲給予機會每每在北市境內發生事件時表現，但仍完全無法施展，因此建議黃珊珊離開柯文哲獨立參選。

▼聲量看政治分析陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人聲量。（圖／翻攝聲量看政治）

▲▼聲量看政治分析陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人聲量。（圖／翻攝聲量看政治）

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聲量看政治陳時中柯文哲黃珊珊.2022台北市長

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