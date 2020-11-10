盼帶動觀光產業！　北市：「圓寶」到元旦會對外亮相

▲大貓熊圓寶。（圖／台北市立動物園提供）

記者袁茵／台北報導

台北市立動物園大貓熊「圓圓」的二女兒「圓寶」於6月28日誕生，可愛呆萌的樣子吸引眾多粉絲天天到臉書粉專對照片按讚，也不免引來外界好奇，圓寶究竟何時才會正式對外亮相？台北市副市長蔡炳坤10日表示，圓寶必須等到元旦才會正式亮相。

台北市長柯文哲10日赴台北市議會進行市政總質詢。關於北市振興觀光等相關議題，台北市議員汪志冰表示，全台唯一的大貓熊就在台北市立動物園，在這次不論是要帶動旅遊業、旅館業、觀光業等，照理來講圓寶也可以發揮效益，但完全是0，不知道是刻意要排斥，還是因為什麼？這是北市很好的資產，若用此做促銷，不是吸引別縣市的家長帶孩子來北市住宿消費嗎？

▲國民黨籍台北市議員汪志冰。（圖／記者湯興漢攝）

對此，蔡炳坤表示，圓寶是圓仔的妹妹，在6月28日出生，觀傳局跟教育局現在已經都在規劃，因為牠必須到元旦才要正式亮相，要有一定時間，已經有規劃了。汪志冰認為，不一定要亮相，但至少影片要推出來。而蔡炳坤則說，都已經準備好了，會推出來。

被問到是不是覺得太慢了？柯文哲重申，正在規劃到明年3月前的觀光振興計畫。汪志冰質疑，為什麼不在6、7、8、9月的時候規劃呢？馬上就要年底了，大家已經花光中央推的三倍券，為什麼沒想到呢？盼利用北市資產強化觀光振興。

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▼台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▼圓寶。（圖／台北市立動物園提供）