拿「激光炮」雷射筆「射破整排氣球」　柯文哲嚇歪：這算武器吧！





▲台北市議會市政總質詢，台北市議員鍾沛君就校園雷射筆使用對市長柯文哲做質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員鍾沛君10日質疑，可在網路上購買到的「激光炮」高功率雷射筆，恐有傷人疑慮，只見激光炮能夠輕易使厚紙板、仙女棒燃燒；而台北市長柯文哲也在議場實際實驗，用激光炮將氣球一一爆破，讓他直言「應該算是武器。」

柯文哲10日赴台北市議會市政總質詢。鍾沛君提及，她接獲民眾陳情，過去使用在投影設備的雷射筆，也會拿來使用在觀星上，現在市面上能輕易購買到的觀星用「激光炮」，瓦數高達上萬，但卻未標示清楚，恐造成小朋友、民眾誤用。

▲柯文哲用雷射筆將氣球一一射穿，台北市議員汪志冰嚇到摀耳躲在一旁。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

鍾沛君在議場擺置5顆氣球，要柯文哲實際測試「激光炮」，只見柯文哲拿激光炮照射氣球後，每顆氣球都瞬間爆破。對此，柯文哲直言，這款雷射筆具有破壞力，「應該算是武器吧！」

對此，法務局長袁秀慧表示，目前是由經濟部標準檢驗局檢驗，但也會在消保上會再加強力道。柯文哲也認為，這應該要當作商品來處理，在超過一定瓦數的雷射筆需要管制購買者的身分，並且認為這是典型的科技走在法律前面。

商業處長高振源則表示，會跟中央反映該如何處理，也會跟法務局的消保平臺來向販售業者溝通。

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