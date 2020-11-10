立法院13日邀蘇貞昌報告「台美中新關係」　國民黨持續杯葛總質詢

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨繼續霸佔議場杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌10日第8度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團以反對美豬進口杯葛。立法院長游錫堃今天兩度召集協商，最後做出決議，朝野同意13日邀請蘇貞昌針對「因應台美中新關係及台美經貿談判」專案報告並備質詢，至於11月17日排定施政報告及總質詢，國民黨團表示將持續杯葛。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、20日、30日、11月3日、6日前往立法院擬進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨團杯葛。游錫堃上午9點召集朝野協商，研商「第10屆第2會期第5次會議議程進行」相關事宜，由於朝野協商無共識，游錫堃裁示下午4點繼續協商。

民進黨團總召柯建銘表示，執政黨對於立法院議事順暢，當然有比較大責任，但立法院是大家的，不能剝奪其他人質詢權，從9/14開始協商、18日開議，林為洲就要求先針對美豬專案報告，民進黨一口答應，也打破過去紀錄，開議就進行專案報告，沒想到9/22卻突然變天，國民黨要求蘇貞昌先道歉再上台，國民黨走到今天，都一直要求道歉，理由就是不滿9/18蘇貞昌反質詢蔣萬安，這是什麼道理？

「我要公開譴責蔣萬安，這是什麼理由？」柯建銘痛批，他是衛環委會召委，卻只拿美豬、美牛議題發揮，我們也同意審查了，目前朝野在各委員會都有召委，只有蔣萬安不排審中央總預算，還在玩他的，好像他為了選舉對抗陳時中，但他討得到任何便宜嗎？直呼這樣惡意杯葛，「國民黨怎麼變得如此？實在是哀哉、痛哉、悲哉！」

國民黨團總召林為洲則說，民進黨批評國民黨非理性抗爭、國家空轉、社會動盪，但相較民進黨過去反美牛的力道，「國民黨恐怕做得還不夠」，他強調，總預算報告、前瞻預算、紓困預算都先處理，各委員會也都沒有停，立法院還是照常運作，他強調，總質詢是每個委員的權利，兩全其美的方式，就是國民黨的訴求要得到具體回應，讓兩邊達到平衡。

經過一個多小時的協商，朝野針對萊劑新增貨號的部分仍沒有達成共識，最後游錫堃裁示，11月13日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出有關因應台美中新關係及台美經貿談判專案報告，並備質詢；11月17日邀請行政院長率同各部會首長列席施政報告並備質詢。不過林為洲最後表示，行政院來專案報告，但施政報告還是繼續杯葛。

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