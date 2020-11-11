政院小編被抓包做網軍圖　柯文哲酸：蘇貞昌都不用道歉「了不起」





▲柯文哲與羅智強搭「新聞自由」20號公車上班。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

行政院發言人室幕僚3日被媒體拍到直接在立法院製作「網軍圖卡」過程，引爆極大爭議，然而行政院長蘇貞昌至今仍未正面回應。台北市長柯文哲11日評論此事，酸說蘇貞昌都不用道歉，也是一種「心平氣和」，「了不起，修養好。」

台北市長柯文哲11日一早6時55分與台北市議員羅智強一同搭乘「新聞自由」20號公車上班，兩人在車上談論時事。羅智強在公車上提到，其實民進黨有很多雙重標準，以前他當前總統馬英九的發言人時，馬英九臉書有一些為了籌備選舉的事情，結果他就被告貪污，只因「馬英九臉書不能貼選舉的東西」，所以只要總統臉書貼選舉就叫濫用國家資源，然而理論要告馬英九，但馬英九有豁免權，所以他就挨告。

羅智強提及，蘇貞昌小編被抓到做梗圖修理人。柯文哲則酸說，小編被抓到之後，蘇貞昌也沒出來講，也不用道歉，「他真的是心平氣和耶？另外一種心平氣和，了不起，修養好，也不用道歉什麼的。」

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▼台北市長柯文哲與台北市議員羅智強一同搭「新聞自由」公車上班 。（圖／記者袁茵攝）