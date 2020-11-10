台灣參加WHA受阻！國民黨批世衛「遷就」中共片面說法：人民更反感

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

世界衛生大會（WHA）今天復會，儘管許多國家力挺台灣，但仍因中方阻撓而遭拒。對此，國民黨晚間再發新聞稿表示，世衛組織不宜遷就中共片面說法與主張，屢次排除台灣參與的決定，只會讓台灣人民對中共當局更加反感，並呼籲蔡英文總統務實處理國際參與，不要讓國際空間愈來愈窄。

台灣防範新冠肺炎的成果傑出，今年我國14友邦都挺台以觀察員身分出席WHA，但最後在中國和巴基斯坦的反對下，WHA大會主席仍裁示接受總務委員會的建議，並未將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」納入大會議程。

國民黨指出，世衛組織多數會員國的「政治決定」，不只置台灣人民於危險，也阻擋了台灣與世界分享防疫經驗的機會。依據國際衛生條例第三條所述，「本條例的執行應以其廣泛適用以保護世界上所有人民，不受疾病國際傳播之害的目標為指導」，因此呼籲世衛應遵照上開條例行事，實踐普世適用的最高原則。

國民黨說，世衛組織不宜遷就中共片面說法與主張，應以維護全球人類的整體健康權為行動圭臬，世衛組織屢次排除台灣參與的決定，只會讓台灣人民對於中共當局更加反感，更難促成一個穩定且具建設性的兩岸關係。

國民黨稱，過去執政時期得以有意義參與世衛大會，顯然與兩岸之間存在政治對話基礎以及基本政治互信有關，而民進黨於2016年5月執政後，也隨即派團參與世衛大會，表示總統蔡英文知道箇中緣故，希望蔡總統正視此一事實與未來的可行性，務實處理台灣國際參與，不要讓國際空間愈來愈窄。

最後國民黨強調，雖然參與世衛組織之路暫行不通，但蔡政府應避免專注於對內宣傳，而應對外投資更多的時間與精力，以符合國際政治與商業常規的方式，設法盡快為台灣人民取得新冠疫苗。

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