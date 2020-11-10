影／萊豬重啟談判？　王育敏：台灣民意是最好籌碼

新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選落幕，由民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）宣布當選。面對白宮即將易主，國民黨文傳會主委王育敏10日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，根據藍營最新民調，有近6成民眾盼暫緩萊豬進口，「大家也期待如果政權移轉，是否可能有重啟談判的機會！」她並喊話蔡政府，在對外談判時，台灣的民意就是最好的籌碼。

萊豬進口爭議持續延燒，王育敏今強調「蔡總統應該要善用台灣的民意」，過去田秋堇在當立委時，曾喊話馬政府「在野黨的反對，是你談判的籌碼」，政府可以以民意，去談一個更有利台灣的方式，而不是無條件全部開放。她舉例，像是內臟為什麼一定要進口，很多國家不吃內臟但台灣人吃，這部分能不能擋下來？

王育敏也說，蔡政府不應將在野黨展現的民意，視為一種抵抗、作對，「這是台灣民意的展現，我們作為一個主權國家，你在對外談判的時候，台灣的民意正是你最好談判的籌碼！」

國民黨台北市議員徐巧芯則提及，美國大選後，USTR（美國貿易代表署）的人事可能要三個月、半年才會完全調整完畢，也就是說明年1月1日台灣就要開放萊豬進口，但接下來的三個月至半年，可能在BTA、FTA都看不到進展，這跟原本民進黨政府預期是不一樣的。

徐巧芯接著說，民進黨政府現在只能做一件事，就是希望相關論壇、對話在川普下台前這兩個月趕快通過，別等到拜登政府上台後再來一次。她分析，對拜登政府來講，身為一名新總統來談貿易，要的東西可能更多，「這時候對台灣利益來說，我們不就減損了嗎？」

徐巧芯並表示，或許未來美豬還是會開放，因為這是美國要求我政府的政策，無論是民進黨、國民黨執政都一樣，但站在台灣最大利益來看，應該將談判時間拉長，在拜登政府任內重新談判，「才不會變成說因為時間差，導致台灣未來可能會需要跟對方換更多，才能拿到我們本來想要拿到換到的東西」。

民進黨立委劉世芳則指出，先前有預設指川普若落選、拜登當選，對外政策會調整，事實上如今對外政策調整只有兩項，一個是回到「巴黎協定」 （Paris Agreement），以及不打算退出WHO，但對於萊豬輸出到國外，目前為止沒聽說要調整。

她進一步提醒，所謂對外外交政策千萬不要朝令夕改，如今川普敗選馬上要做什麼變動「我覺得不好」，應該保持現在的狀態，大家多觀察一下，確定都沒問題了、拜登也上任，他的對外貿易代表是誰，國務卿、國安會組成是誰，「他們確定告訴我們說，要繼續走的時候，我們再來往前走」。

對於總統蔡英文透過推特祝賀拜登，掀起討論；劉世芳則說，雖然拜登宣布當選，但要1月20日入主白宮才算，而蔡英文身為總統，不可能現在透過正式管道送一封（賀電）過去。不過，推特是社群媒體，「你可以說比較灰色地帶」，這可以是台灣總統祝賀已當選美國總統的人，也可以是蔡英文女士祝賀拜登國會議員贏得選舉，成為模糊地帶，且很多國家也用這樣的方式。

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