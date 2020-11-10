民進黨：藍營民調問券誤導視聽　滿腦只想政治批鬥有失專業與格調

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨10日召開記者會公布最新民調，並抨擊蔡政府倒行逆施、行政院長蘇貞昌怠忽職守，民進黨發言人顏若芳下午反批，國民黨再次以預設前提的民調題目製作民意，誤導視聽，滿腦子只想政治批鬥，有失一個民主國家政黨該有的專業與格調。

國民黨在「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會上指出，根據他們做的最新民調顯示，對於近期台南發生馬籍女大生被擄殺事件，有高達48.9%民眾認為台灣治安環境比以前更差，覺得更好的僅13.6%，兩者相差近4倍，在受訪的泛綠民眾中則有35.4%認為治安更壞。

國民黨也說，其中對於蘇貞昌將不開治安會報推給疫情，更有高達68.9%的民眾表示不同意，表示同意的僅一成多。國民黨強調，蘇院長如果還在用「防疫」為由，將不開法定會議解讀為以身作則，只會再次凸顯其面對自身怠忽職守徒有傲慢。

對此，顏若芳指出，昨天國民黨稱美國總統大選底定，有6成民眾盼暫緩美豬進口，但檢視問卷，不但內文充滿誘導，讓受訪者的意見受到扭曲，更離譜的是美國總統大選直到8日，民主黨籍候選人拜登才宣布勝選，卻在5至6日超前部署製造民意，只要有學過初等統計的人都知道，違反基本統計原則，做出來的數字結果不但失真，更不會被採信。

顏若芳嘲諷，國民黨竟好意思一再拿出失真、不被採信的民調開記者會，國民黨主席本身就是政治系教授，國民黨拿出這種民調，居然還可以接受，真不知專業何在。

話鋒一轉，針對國民黨8度杯葛行政院長蘇貞昌備詢一事，顏若芳抨擊，「國民黨是不是該要先向國人道歉？」若按照2015年國民黨立委賴士葆曾說「立法院一年支出三十五億三千多萬元預算，平均一天一千萬元左右」，國民黨8次的無理杯葛，到底浪費多少台灣納稅人的民脂民膏呢？

顏若芳強調，國民黨的無理杯葛除了造成台灣人民繳納稅金的浪費，也因此致使國家重大計畫與建設，包括前瞻基礎建設二期、防疫及各項攸關民生的政府預算，因而持續停擺，嚴重阻礙國家前進的腳步。

顏若芳再罵，國民黨一而再再而三的荒腔走板表現，也反映在之前自家做出的民調，與民進黨之間的差距呈現再度被拉開，對此，為了台灣政黨政治能正常的發展，呼籲國民黨應停止政治操作的行為，與其花錢做誘導式民調帶風向，不如回歸理性討論，共同為國民和國家爭取最大利益。