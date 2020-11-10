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蘇貞昌稱「豬覺得煩」　國民黨團放出來透氣嗆：別再騙人民

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▲▼行政院長蘇貞昌受訪說國民黨連續杯葛，道具豬都煩了，讓道具“萊豬”更紅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團帶道具豬出來議場透透氣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌10日赴立院施政報告，國民黨立法院黨團第8度杯葛，並在議場內放上道具豬嘲諷「毒豬輸台」，而蘇貞昌受訪時則稱「那隻豬一定覺得煩死了」。不過，國民黨團下午就把道具豬拿出來透透氣，並指責蘇貞昌不要模糊焦點，「該的會要開」，也不要再騙人民。

國民黨10日第8度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，在議場內放上道具豬，還有總統蔡英文、蘇貞昌、陳吉仲、陳時中、丁怡銘的人行立牌，批評蔡政府不顧食安進口萊豬，行政院用公帑養網軍帶風向。

蘇貞昌受訪批評，國民黨團動員阻擋，每天只抬著一隻道具豬進進出出，「如果那隻豬會講話一定也覺得煩死了，到底有完沒完」；他也喊話，杯葛不是大家的期待，希望國民黨團能早一點不要再這樣阻擋，讓立法院能正常運作。

針對蘇貞昌稱「豬覺得很煩」，國民黨團下午把道具豬搬出來透透氣，並指責蘇貞昌不要模糊焦點，「該的會要開」，也不要再騙人民。

國民黨團上午在議場擺出「不反美豬，只反萊豬」、「美新局、緩進萊」、「開放萊豬、重新評估」、「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」、「白賊政府」等手板標語，並於10點召開記者會。

黨團總召林為洲表示，蔡政府未經國會溝通突襲宣布萊豬進口，國民黨團要求蔡英文到立院咨文報告，以及行政院長應向全民道歉，都做不到，國民黨團要求進口萊豬前赴美國查廠，但政府拿疫情當藉口，在野黨無法接受。

林為洲表示，拜登當選美國總統，即將於明年1月20日就任，屆時能否啟動貿易談判都是未知數，呼籲蔡英文政府在大環境改變之前，至少先「暫緩」萊豬進口。

此外，民間反瘦肉精毒豬聯盟10日召開記者會指出，美國大選後是重新協商萊豬進口的時間點，鼓勵蔡英文政府以新的科學證據為基礎，立即重做健康風險評估，重新向美方溝通萊劑的健康疑慮，台灣民意將會是最大的後盾，同時民眾普遍的反彈和不滿，應先暫緩開放萊豬的所有行政命令。

▼國民黨立委林奕華帶道具豬出來議場透透氣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌受訪說國民黨連續杯葛，道具豬都煩了 ，讓道具「萊豬」更紅。（圖／記者屠惠剛攝）

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